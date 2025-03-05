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5 березня 2025, 20:00

Долар на мінімумах, зарплата в Україні зросла на 23%: головне за середу

Долар впав до тримісячного мінімуму на тлі ескалації торгової війни Трампа

У середу, 5 березня, долар опустився до найнижчої позначки за три місяці через торгову війну, яку розпочав президент США Дональд Трамп. Він також заявив про зустрічні мита у своїй першій промові перед Конгресом.

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Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень.

Європейські банки зафіксували рекордний річний прибуток. Лідирує іспанський Banco Santander

Найбільші банки Євросоюзу завершили 2024 рік із рекордним прибутком, незважаючи на зниження відсоткових ставок. Сукупний чистий дохід 20 провідних банків регіону збільшився на 7,1%, досягнувши 110 млрд євро ($115 млрд), випливає з розрахунків Bloomberg.

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Джерело: Мінфін
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