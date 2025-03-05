Долар на мінімумах, зарплата в Україні зросла на 23%: головне за середу

У середу, 5 березня, долар опустився до найнижчої позначки за три місяці через торгову війну, яку розпочав президент США Дональд Трамп. Він також заявив про зустрічні мита у своїй першій промові перед Конгресом.

За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%

Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень.

Європейські банки зафіксували рекордний річний прибуток. Лідирує іспанський Banco Santander