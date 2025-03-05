Долар впав до тримісячного мінімуму на тлі ескалації торгової війни Трампа
Долар на мінімумах, зарплата в Україні зросла на 23%: головне за середу
У середу, 5 березня, долар опустився до найнижчої позначки за три місяці через торгову війну, яку розпочав президент США Дональд Трамп. Він також заявив про зустрічні мита у своїй першій промові перед Конгресом.
За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%
Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень.
Європейські банки зафіксували рекордний річний прибуток. Лідирує іспанський Banco Santander
Найбільші банки Євросоюзу завершили 2024 рік із рекордним прибутком, незважаючи на зниження відсоткових ставок. Сукупний чистий дохід 20 провідних банків регіону збільшився на 7,1%, досягнувши 110 млрд євро ($115 млрд), випливає з розрахунків Bloomberg.
Завтра НБУ оголосить рішення щодо ключової ставки: як банки змінюватимуть дохідність вкладів
Вже завтра НБУ має оголосити своє рішення щодо ключової ставки та інших своїх інструментів, які безпосередньо впливають на дохідність депозитів. На які депозитні ставки розраховувати вкладникам найближчим часом та скільки можна заробити зараз на вкладах у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
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