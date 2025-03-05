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5 березня 2025, 9:59

Європейські банки зафіксували рекордний річний прибуток. Лідирує іспанський Banco Santander

Найбільші банки Євросоюзу завершили 2024 рік із рекордним прибутком, незважаючи на зниження відсоткових ставок. Сукупний чистий дохід 20 провідних банків регіону збільшився на 7,1%, досягнувши 110 млрд євро ($115 млрд), випливає з розрахунків Bloomberg.

Найбільші банки Євросоюзу завершили 2024 рік із рекордним прибутком, незважаючи на зниження відсоткових ставок.
Фото: Getty images

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Хто лідирує

Лідером за абсолютним розміром прибутку став іспанський Banco Santander, який зафіксував 12,6 млрд євро чистого прибутку.

BNP Paribas посів друге місце із показником 11,7 млрд євро.

Найбільше зростання прибутку продемонструвало Societe Generale, чий чистий прибуток підскочив на 69% після слабких результатів у 2023 році. У той же час, Deutsche Bank став головним аутсайдером: його прибуток знизився через витрати на врегулювання судових спорів.

Хоча уповільнення зростання прибутку може свідчити про досягнення піку банківських доходів, європейські кредитні організації спромоглися компенсувати падіння відсоткових доходів за рахунок розвитку комісійного бізнесу. Вкладення в управління активами, консалтинг та інвестиційні послуги допомогли скоротити залежність від кредитування, зазначає Bloomberg.

Банки також активно продовжують повертати капітал акціонерам. У перші два місяці 2025 року вони оголосили про викуп акцій на 18,4 млрд євро, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики Barclays прогнозують, що прибутковість сектора знизиться лише незначно: рентабельність капіталу (ROTE) впаде до 13% у 2025 році порівняно з 14% у 2024 році.

«Стійкість доходів зберігається, незважаючи на зниження ставок», — зазначають експерти Barclays.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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