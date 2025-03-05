Долар впав до тримісячного мінімуму на тлі ескалації торгової війни Трампа

У середу, 5 березня, долар опустився до найнижчої позначки за три місяці через торгову війну, яку розпочав президент США Дональд Трамп. Він також заявив про зустрічні мита у своїй першій промові перед Конгресом. Про це повідомляє Reuters.

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Динаміка курсів валют була нестабільною, оскільки інвестори стурбовані впливом ескалації глобальної торгової напруженості на світову економіку.

У зверненні до Конгресу Трамп заявив, що 2 квітня набудуть чинності нові мита, зокрема «дзеркальні мита» та нетарифні заходи, спрямовані на врівноваження багаторічних торговельних дисбалансів.

Долар спочатку трохи піднявся, коли Трамп виступав, але потім впав до 105,46 проти основних валют, що є найнижчим показником з 6 грудня 2024 року.

Фунт стерлінгів скористався слабкістю долара і досяг тримісячного максимуму в $1,28025.

Інвестори продавали долар, оскільки їх дедалі більше турбують перспективи зростання найбільшої економіки світу, яка вже демонструє ознаки уповільнення.

«Зростання інфляційних очікувань і побоювання з приводу тарифів ставлять під загрозу м'яку посадку економіки США», — заявив Борис Ковачевич, глобальний макроекономічний стратег компанії Convera.

За його словами, ця історія про макрополітику підкреслює перехід США до зростаючих ризиків стагфляції.

«Звичайно, підвищення тарифів теоретично позитивне для долара. Однак інвестори дивляться далі короткострокових потоків безпечного притулку і стурбовані тривалим уповільненням зростання», — сказав він.

Канадський долар подешевшав на 0,23%, досягнувши 1,4425 канадських доларів, а мексиканське песо трохи відіграло втрачені позиції і зараз торгується на рівні 20,6141 песо за долар.

Японська єна також показала позитивну динаміку, збільшившись на 0,15% до рівня 149,58 єн за долар.

Євро піднялося до тримісячного максимуму в $1,0639 на тлі новин про домовленість німецьких партій щодо створення інфраструктурного фонду в 500 мільярдів євро та реформу правил запозичень, що передбачає значне збільшення витрат на армію та стимулювання економіки.

Торгові війни Трампа

«Мінфін» писав, що 4 березня 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10−15% на деякі види імпорту зі США.

Після чого Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти мита.