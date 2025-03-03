Облігації України впали, акції оборонних компаній ЄС зросли: головне за понеділок

Єврооблігації України 3 березня впали після сварки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Найбільше подешевшали цінні папери з погашенням у 2035 році — їхня вартість впала на 3,6 цента, опустившись до 61,7 цента за долар. Це найнижчий рівень за останній місяць.

Акції оборонних компаній ЄС злетіли на новинах про підтримку України

3 березня, на початку торгів, було зафіксовано різке зростання вартості акцій європейських оборонних компаній. Цей стрибок відбувся на тлі зустрічі лідерів країн регіону в Лондоні, де обговорювалися питання надання Україні гарантій безпеки в умовах потенційного скорочення допомоги з боку США.

Біткоїн подорожчав на понад 20% після заяв Трампа про новий крипторезерв

3 березня біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.

Корекція чи зростання: чого чекати від S&P500 цього року