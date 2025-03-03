Єврооблігації України впали після сварки Трампа та Зеленського
Облігації України впали, акції оборонних компаній ЄС зросли: головне за понеділок
Єврооблігації України 3 березня впали після сварки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Найбільше подешевшали цінні папери з погашенням у 2035 році — їхня вартість впала на 3,6 цента, опустившись до 61,7 цента за долар. Це найнижчий рівень за останній місяць.
Акції оборонних компаній ЄС злетіли на новинах про підтримку України
3 березня, на початку торгів, було зафіксовано різке зростання вартості акцій європейських оборонних компаній. Цей стрибок відбувся на тлі зустрічі лідерів країн регіону в Лондоні, де обговорювалися питання надання Україні гарантій безпеки в умовах потенційного скорочення допомоги з боку США.
Біткоїн подорожчав на понад 20% після заяв Трампа про новий крипторезерв
3 березня біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.
Корекція чи зростання: чого чекати від S&P500 цього року
Минулий неспокійний тиждень S&P 500 закрив у мінусі. Інвестори негативно сприйняли падіння індексу споживчих настроїв до 4-річного мінімуму. Оскільки це може свідчити про проблеми в економіці США. Не додавала оптимізму акціям і подальша ескалація торговельних війн, які розпочав Дональд Трамп. Не виправив ситуації навіть захоплюючий звіт Nvidia. Чи продовжить зростати основний фондовий індекс США в умовах невизначеності, і які складники аналізу дозволяють прогнозувати його динаміку?
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