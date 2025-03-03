Єврооблігації України впали після сварки Трампа та Зеленського

Єврооблігації України 3 березня впали після сварки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

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Які папери подешевшали

Найбільше подешевшали цінні папери з погашенням у 2035 році - їхня вартість впала на 3,6 цента, опустившись до 61,7 цента за долар. Це найнижчий рівень за останній місяць.

ВВП-варанти втратили понад 2 центи, знизившись до трохи більше ніж 80 центів.

Reuters пише, що останнім часом український борг нагадує американські гірки.

Передісторія

У середині лютого, коли Трамп назвав Зеленського «диктатором» і почав відновлювати відносини з росією, українські облігації різко впали. Однак минулого тижня більшість з них відіграли частину втрат на сподіваннях щодо угоди про корисні копалини, яка могла б переконати президента США підтримати Україну у війні.

Цей оптимізм згас після того, як у п’ятницю Зеленський достроково припинив свій візит до Вашингтона, під час якої повинні були підписати угоду.

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У неділю Зеленський зустрівся з європейськими лідерами в Лондоні, які погодилися розробити мирний план для України та представити його Вашингтону. Цей крок є критично важливим для того, щоб США могли надати гарантії безпеки, які Україна вважає необхідними для стримування росії.

Зеленський після зустрічі сказав, що вірить у можливість відновлення відносин з Трампом.