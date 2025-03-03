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3 березня 2025, 14:37

Акції оборонних компаній ЄС злетіли на новинах про підтримку України

3 березня, на початку торгів, було зафіксовано різке зростання вартості акцій європейських оборонних компаній. Цей стрибок відбувся на тлі зустрічі лідерів країн регіону в Лондоні, де обговорювалися питання надання Україні гарантій безпеки в умовах потенційного скорочення допомоги з боку США. Про це пише Bloomberg.

3 березня, на початку торгів, було зафіксовано різке зростання вартості акцій європейських оборонних компаній.
Фото Pixabay

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Стрімке зростання котирувань: лідери ринку

Ф'ючерсні контракти на індекс Euro Stoxx 50 зросли на 0,5%. На платформі Tradegate акції провідних європейських оборонних компаній продемонстрували вражаюче зростання (порівняно з цінами закриття на основних біржах у п'ятницю):

  • BAE Systems Plc: +23%
  • Rheinmetall AG: +19%
  • Thales SA: +17%
  • Saab AB: +17%
  • Dassault Aviation: +16%
  • Rolls-Royce Plc: +13%
  • Leonardo SpA: +12%

Очікування миру та зростання оборонних бюджетів

Попри нещодавні дипломатичні розбіжності між союзниками, інвестори, за словами експертів, оптимістично налаштовані щодо перспектив мирного врегулювання в Україні до 2025 року. Також очікується значне збільшення державних витрат на оборону в найближчі роки.

Європейський консенсус щодо самостійної оборони

Як зазначає Bloomberg, у Європі сформувався консенсус щодо необхідності самостійно забезпечувати свою безпеку. Це, у свою чергу, передбачає суттєве нарощування військових бюджетів.

Rheinmetall: приклад стрімкого зростання

Очікування збільшення оборонних витрат у Європі вже призвели до значного зростання котирувань акцій компаній цього сектору. Наприклад, акції Rheinmetall, одного з ключових постачальників обладнання для сухопутних військ у Європі, з початку року зросли на 67%. А за три роки, що минули з початку війни, вартість акцій компанії зросла більш ніж на 800%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Три літри
Три літри
3 березня 2025, 15:52
#
Але наші експерти зараз розкажуть наскільки мізерний вклад цих компаній в озброєння ЗСУ
+
+15
propodail
propodail
3 березня 2025, 16:14
#
Хоча навіть райнметала вклад величезний одного
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