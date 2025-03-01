Підписання угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США скасували

Що відомо

За даними видання, в одному з приміщень Білого дому вже «все підготували» до підписання угоди про рідкісноземи. Але плани змінилися після перепалки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

При цьому представник Білого дому розповів, що Україна вирішуватиме, чи можна перенести зустріч, поки Зеленський залишається у США.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.

Ключові позиції

За словами прем'єра, угода матиме шість ключових позицій:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

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Зазначимо, що угода може бути підписана в п’ятницю, 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.