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1 березня 2025, 8:30

Підписання угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США скасували

Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку. Церемонію підписання скасували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Guardian.

Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку.
Фото: pravda.com.ua

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Що відомо

За даними видання, в одному з приміщень Білого дому вже «все підготували» до підписання угоди про рідкісноземи. Але плани змінилися після перепалки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

При цьому представник Білого дому розповів, що Україна вирішуватиме, чи можна перенести зустріч, поки Зеленський залишається у США.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.

Ключові позиції

За словами прем'єра, угода матиме шість ключових позицій:

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
  • Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  • Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
  • США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
  • Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
  • В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

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Зазначимо, що угода може бути підписана в п’ятницю, 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+29
KValera
KValera
1 березня 2025, 8:38
#
Finita la commedia
+
+27
Coreinside
Coreinside
1 березня 2025, 8:52
#
На жаль, тепер ми будемо дивитися трагедію.
+
+159
Павел Еникеев
Павел Еникеев
1 березня 2025, 8:58
#
Почему теперь? А до этого что было?
+
+30
rusgl
rusgl
1 березня 2025, 10:03
#
Тепер точно «путін нападе»?
+
0
stas12345
stas12345
1 березня 2025, 9:33
#
Что и требовалось доказать
+
+111
plitt
plitt
1 березня 2025, 10:28
#
Актер это как пустой сосуд, что туда вольют то он и выдаст. Но выбрать себе в режиссеры вместо Трампа, Макрона с его 19% поддержкой в стране, и Стармера самих стоящих на задних лапах перед Америкой это очень даже не правильно, Кто видел полностью встречу, тот меня поймет.
+
+24
godvinik
godvinik
1 березня 2025, 11:05
#
Угоду запропонував сам Зеленський, сам її зірвав. Як до нього ставитися?
+
+15
BobKickass
BobKickass
1 березня 2025, 12:44
#
Але не обіцяв, що вона буде підписана без гарантій.
+
0
gucci
gucci
1 березня 2025, 11:52
#
Герой і боягуз
+
0
NN NN
NN NN
1 березня 2025, 12:24
#
СТАДИОН 2
Стадио 1 бачимо до чого привів
Стадіон 2 побачимо
+
0
zevs1
zevs1
1 березня 2025, 12:32
#
Нужно больше таких прямых эфиров высокопоставленных лиц без масок, чтобы простой народ видел истинное лицо политиков что они из себя представляют.
+
0
BobKickass
BobKickass
1 березня 2025, 12:54
#
Я дуже не люблю конспірологію. Але це схоже на спектакль, і нажаль, зрежисував його не зеленський. Дуже цікава історія, як туди потрапили москалі ТАСС , якщо вони взагалі не були в списку заявлених ЗМІ. Якщо ви не в списку, значить вас мусить хтось провести за руку в Білий дім.
Коротше запитань більше ніж відповідей, поживемо — побачимо.
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