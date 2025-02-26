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26 лютого 2025, 16:11

Зеленський: Угода зі США не передбачає боргів з боку України

Кінцевий варіант угоди зі США не передбачає жодних боргів з боку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою, повідомляє Укрінформ.

Кінцевий варіант угоди зі США не передбачає жодних боргів з боку України.
Фото: president.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано. Команди дійсно попрацювали — й українці, й американці.

Головне для мене було, що ми не є божниками, незважаючи на те, що це звучить у медіа. В угоді немає ані $500 млрд боргу, ані $350 млрд, ані $150 млрд. Я вважав, це було б несправедливо, відносно нас", — сказав президент.

Читайте також: США витратили на допомогу Україні менше ніж $100 мільярдів — Зеленський відповів Трампу

Зеленський підтвердив, що за рамковою угодою зі США про використання корисних копалин слідуватиме угода про спільний інвестиційний фонд, яка підлягатиме ратифікації Україною, повідомляє «Європейська правда»,

Він наголосив, що наразі Україна та США погодили рамкову угоду стосовно використання українських природних ресурсів, згідно з якою це відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками.

Він уточнив, що наступного договору про функціонування самого фонду немає.

Читайте також: Шмигаль розкрив деталі роботи спільного з США Фонду відбудови України

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 лютого 2025, 16:19
#
Угода зі США не передбачає боргів з боку України, вірю Зеленському, ми українці будемо отримувати тільки користь від цієї угоди, ПОТУЖНО!
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 лютого 2025, 16:37
#
А еще он сказал: кто даст гарантии безопасности Украине — тот получит возможность восстанавливать нашу страну после войны. Вот это очень потужно.
+
+31
juular
juular
26 лютого 2025, 16:44
#
Не троллинга ради, я вот посмотрел… в Украина 4 АЭС, все начались строится, (я грубо округлю время с начала проектирования до ввода в эксплуатацию примерно +/- 2 года). это где-то 1978 — 1986. Ровненская, 2-ой блок был в 2010 или 2006 закончен. велось сотрудничество с РосАтомом и уже в 2015 расторгли договор о строительстве 3 и 4 реакторов. В обшем, украинский народ в кооперации с империей-оккупантом построили себе АЭС. Советские времена же сейчас это «совок» и оккупация вроде. А теперь в «борьбе за независимость» мы продали уже кучу земли и теперь, — полезные ископаемые. Ждем, когда демократический мир нам будет восстанавливать энергетику, а мы, как потребители и налогоплательщики будем за это платить на порядки больше. Странное освобождение, как по мне. ПС: я в СССР не жил практически, я был ребенком и когда он распался — это были худшие времена для моих родителей/семьи… я не топлю за «возращение назад» просто потому что я того «назад» и не знаю. Я просто привел факт. Его можно расширить. Кстати долг Украины превысил 7 трлн гривен…
+
0
Corolla
Corolla
26 лютого 2025, 17:28
#
К сожалению, таких как Вы, и, например, я — с адеватной точкой зрения, сейчас меньшинство. Ну или просто люди боятся высказывать свое мнение, т.к. сразу запишут в кремлеботы, ИПСО и т. д.
+
+26
Strain
Strain
26 лютого 2025, 17:44
#
Это не адекватная точка зрения. Дело в том, что не Украина начала эту войну. Вот и всё. Соответственно все вопросы и не довольства можете адресовать путину. Можете попросить его остановить войну, отстроить города и тогда через н-число лет уже с другим руководством обоих страно можно думать о возобновлении сотрудничества.
Иначе это не работает.
+
0
user mf
user mf
26 лютого 2025, 18:38
#
Згідно твоєї рузськаміровськоі ментальності (і того пацанчика, з постом зверху) ваша адекватність — це рух не на Захід, а на схід, до ваших соплєменіков, це те що казав ваш лідер — праффесор- 12−15 років тому. Але вам чітко пояснили ще в 13−14 р. — такого не буде, а зараз можна добавити- такого не буде років 70−100 — поки не зміниться два покоління (шкільна малеча вже зараз ненавидить рузський мір). А щодо тих хто «баіца висказивать своє мнєніє» — правильно бояться — за ворожу пропаганду (навіть дитина розуміє - чия то пропаганда) — можна отримати по повній…згідно КПК.
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0
Три літри
Три літри
26 лютого 2025, 18:10
#
Чувак, ти краще дивись що там ваш Путін продає Трампу 😁

А то виселять з дому бо земля американцям пішла.
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0
SergValin
SergValin
26 лютого 2025, 18:14
#
Даже в этом тексте третий пункт это фактически выплата дани, половины всей ренты от всех ресурсов. И всё в правовой юрисдикции США. И это даже ещё без конкретики, чисто рамочное соглашение.
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0
Три літри
Три літри
26 лютого 2025, 18:31
#
Нормальний розподіл прибутків коли хтось в щось інвестує. А ти як бачиш інвестування? Приходить інвестор, витрачає гроші і нічого не отримує?
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