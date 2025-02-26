Зеленський: Угода зі США не передбачає боргів з боку України

Кінцевий варіант угоди зі США не передбачає жодних боргів з боку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою, повідомляє Укрінформ.

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«Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано. Команди дійсно попрацювали — й українці, й американці.

Головне для мене було, що ми не є божниками, незважаючи на те, що це звучить у медіа. В угоді немає ані $500 млрд боргу, ані $350 млрд, ані $150 млрд. Я вважав, це було б несправедливо, відносно нас", — сказав президент.

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Зеленський підтвердив, що за рамковою угодою зі США про використання корисних копалин слідуватиме угода про спільний інвестиційний фонд, яка підлягатиме ратифікації Україною, повідомляє «Європейська правда»,

Він наголосив, що наразі Україна та США погодили рамкову угоду стосовно використання українських природних ресурсів, згідно з якою це відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками.

Він уточнив, що наступного договору про функціонування самого фонду немає.

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