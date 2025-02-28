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28 лютого 2025, 16:27

Що буде після підписання угоди між Україною та США: Шмигаль розповів про подальші кроки

Угода про корисні копалини зі США визначає рамкові умови для підписання майбутньої угоди щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, повідомляє РБК-Україна.

Угода про корисні копалини зі США визначає рамкові умови для підписання майбутньої угоди щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Шмигаля, після підписання угоди:

  • буде створено відповідну делегацію, яку затвердять рішенням Кабінету міністрів. Делегація, своєю чергою, отримає відповідні директиви;
  • уряди України та США напрацьовуватимуть проєкт угоди про створення інвестиційного фонду розвитку і відбудови нашої країни.

Наступні ж кроки прописані законом України про міжнародні договори.

Договір про створення інвестиційного фонду

Як пояснив прем'єр, договір матиме характер міжнародної угоди. Він затверджуватиметься урядом й ратифікуватиметься Верховною Радою. В ньому ж будуть описані усі деталі про те, як він працюватиме.

Інвестиційний фонд управлятиметься урядами України та США. Київ, своєю чергою, робитиме у фонд внески від надходжень частини ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Водночас корисні копалини й власність України не передаватиметься США й не є внесками в фонд.

Доходи, які будуть зароблені від надр, частково йтимуть в наповнення фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.

Ключові позиції

За словами прем'єра, угода матиме шість ключових позицій:

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
  • Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  • Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
  • США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
  • Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
  • В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

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Зазначимо, що угода може бути підписана в п’ятницю, 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 лютого 2025, 16:31
#
Буде любов :)
+
+15
TAN72
TAN72
28 лютого 2025, 16:37
#
Сливают страну со всех сторон.
+
0
Я_ __
Я_ __
28 лютого 2025, 17:04
#
«В угоді враховані зобов’язання України в межах євроінтеграційного процесу.»

ЄС пропонує угоду — ми підписуємо угоду з США, і говоримо про «євроінтеграцію» при цьому… потужніше нема куди, «логічна логіка» євроінтегруватися, відштовхуючи ЄС та обіймаючись з США…
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