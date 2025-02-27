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27 лютого 2025, 20:00

Головне за четвер: Угода між Україною та США, падіння біткоїна та «Золоті» хрущовки

Кабмін схвалив угоду між Україною та США: головні деталі

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.

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НБУ наполягає на ліцензуванні діяльності Revolut

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Джерело: Мінфін
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