Головне за четвер: Угода між Україною та США, падіння біткоїна та «Золоті» хрущовки

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.

Біткоїн в моменті впав до $82 тисяч

Пізно ввечері 26 лютого ціна першої криптовалюти в моменті впала до $82 242. Після різкого падіння біткоїн почав відновлювати свої позиції.

«Золоті» хрущовки: чому у центрі Києва розкуповують старе житло

У Києві сформувався новий тренд: цінники на квартири у будинках застарілого та не найкомфортнішого для проживання житлового фонду б'ють рекорди. Вся річ у тім, що за квартирами в будинках хрущовської забудови на Печерську чи Лук'янівці полюють як покупці, які мріють жити в столиці, але мають обмежені бюджети під купівлю нерухомості, так і інвестори, які планують вигідно здавати або перепродати ліквідне житло.

НБУ наполягає на ліцензуванні діяльності Revolut

Національний банк України наголосив на необхідності ліцензування діяльності британського необанку Revolut на українському ринку.

Золото, срібло, нейзильбер: на яких пам`ятних монетах України можна заробити більше

На численні прохання читачів, продовжуємо розмову про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про деякі нові тренди у цій сфері, розглянемо, як заробляють на українських монетах. Для прикладу візьмемо новинки вітчизняної нумізматики, випущені днями Нацбанком.