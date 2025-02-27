Національний банк України наголосив на необхідності ліцензування діяльності британського необанку Revolut на українському ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ наполягає на ліцензуванні діяльності Revolut
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Наразі Revolut надає послуги українським користувачам через свою литовську компанію Revolut Bank UAB, діяльність якої регулюється Банком Литви і Європейським центральним банком.
Згідно із законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні.
Будь-яка з цих форм потребує дозволу Нацбанку. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.
«Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта», — йдеться у повідомленні.
Регулятор зазначив, що на сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від НБУ, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.
Читайте також: Revolut: які можливості та комісії чекають на користувачів із України
«Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог», — зазначили у НБУ.
Захист прав споживачів
Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 6
За це револют і люблять, бо можна вільно поповнювати нормальних брокерів на фондових біржах і так далі))
Брехня, револют таке не заявляв.
Він заявив лише про те що послуги доступні українським резидентам
"
Revolut offers services for Ukrainian residents, announces new donation campaign and special edition Clear Sky card
…
Revolut, the global financial app with more than 50 million customers worldwide, has today announced expansion of its services to Ukrainians along with a new international donation campaign for Ukraine which features a special edition Clear Sky card
"
https://www.revolut.com/news/revolut_offers_services_for_ukrainian_residents_announces_new_donation_campaign_and_special_edition_clear_sky_card/
Револют не веде банківську діяльність на теріторії України, не пропонує українцям рахунки в гривні, перекази через СЕП та інші локальні банківські послуги.
Чекаємо від НБУ заборони переказів валюти за кордон: треба ж ще якось обмежити своїх громодян