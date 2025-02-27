НБУ наполягає на ліцензуванні діяльності Revolut

Національний банк України наголосив на необхідності ліцензування діяльності британського необанку Revolut на українському ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Наразі Revolut надає послуги українським користувачам через свою литовську компанію Revolut Bank UAB, діяльність якої регулюється Банком Литви і Європейським центральним банком.

Згідно із законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні.

Будь-яка з цих форм потребує дозволу Нацбанку. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

«Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта», — йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що на сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від НБУ, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

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«Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог», — зазначили у НБУ.

Захист прав споживачів

Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.