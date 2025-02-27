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27 лютого 2025, 11:39

НБУ наполягає на ліцензуванні діяльності Revolut

Національний банк України наголосив на необхідності ліцензування діяльності британського необанку Revolut на українському ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України наголосив на необхідності ліцензування діяльності британського необанку Revolut на українському ринку.

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Наразі Revolut надає послуги українським користувачам через свою литовську компанію Revolut Bank UAB, діяльність якої регулюється Банком Литви і Європейським центральним банком.

Згідно із законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні.

Будь-яка з цих форм потребує дозволу Нацбанку. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

«Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта», — йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що на сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від НБУ, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

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«Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог», — зазначили у НБУ.

Захист прав споживачів

Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Я_ __
Я_ __
27 лютого 2025, 12:05
#
«Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.»

За це револют і люблять, бо можна вільно поповнювати нормальних брокерів на фондових біржах і так далі))
+
0
Три літри
Три літри
27 лютого 2025, 12:13
#
Так Револют ще до НБУ сказав що хоче отримати ліцензію. Ну то зв’яжіться з ними, підкажіть що треба робити. Як діти.
+
0
Три літри
Три літри
27 лютого 2025, 12:16
#
У зв’язку з офіційною заявою компанії Revolut щодо виходу на український банківський ринок

Брехня, револют таке не заявляв.

Він заявив лише про те що послуги доступні українським резидентам
"
Revolut offers services for Ukrainian residents, announces new donation campaign and special edition Clear Sky card

Revolut, the global financial app with more than 50 million customers worldwide, has today announced expansion of its services to Ukrainians along with a new international donation campaign for Ukraine which features a special edition Clear Sky card
"

https://www.revolut.com/news/revolut_offers_services_for_ukrainian_residents_announces_new_donation_campaign_and_special_edition_clear_sky_card/
+
0
Три літри
Три літри
27 лютого 2025, 12:19
#
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні.

Револют не веде банківську діяльність на теріторії України, не пропонує українцям рахунки в гривні, перекази через СЕП та інші локальні банківські послуги.
+
+12
Три літри
Три літри
27 лютого 2025, 12:20
#
З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень Національний банк України підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України

Чекаємо від НБУ заборони переказів валюти за кордон: треба ж ще якось обмежити своїх громодян
+
+27
Дядя Бодя
Дядя Бодя
27 лютого 2025, 12:51
#
Я вчора писав що легко революту не буде. Ну що, Три літри, і далі впевнений в тому що наш непереможний НБУ можно ігнорити? Далі або отримують ліцензію (але не факт що дадуть) або провайдери заблокують доступ для скачки додатка револют.
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