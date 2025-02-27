Біткоїн в моменті впав до $82 тисяч

Пізно ввечері 26 лютого ціна першої криптовалюти в моменті впала до $82 242. Після різкого падіння біткоїн почав відновлювати свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини вартість одного біткоїна становить близько $86 200. За добу актив втратив майже 3%, за тиждень — 11%.

Індекс «страху та жадібності», який відображає настрої інвесторів, впав до позначки 10 («екстремальний страх»). Це вказує на те, що учасники ринку почали масово продавати активи, побоюючись подальшого зниження.

Востаннє такі значення спостерігалися в червні 2022 року.

Що з іншими криптовалютами

Криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При чому найбільше за добу втратив Ethereum (-6%).

Зазначимо, що падіння крипторинку відбулось після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт з ЄС. Він розкритикував блок і заявив, що він був створений, щоб «обдурити Сполучені Штати».

CEO аналітичної платформи CryptoQuant Кі Ен Джу закликав учасників ринку не піддаватися паніці.

«Якщо ти зараз продаєш у паніці — найімовірніше, ти новачок. Корекція на 30% у бичачому циклі біткоїна — звична річ. У 2021 році ціна падала на 53%, але все одно оновила історичний максимум. Купувати на зростанні та продавати на падінні — найгірша стратегія. Інвестуй із холодною головою та чітким планом», — написав він у X.

Нагадаємо

На початку лютого 2025 року біткоїн підіймався до $102 420 після відкладення мит США на імпорт із Мексики та Канади.