Зеленський: Угода зі США не передбачає боргів з боку України
Угода з США, реальний ВВП, індексація пенсій: головне за середу
Кінцевий варіант угоди зі США не передбачає жодних боргів з боку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою. «Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано. Команди дійсно попрацювали — й українці, й американці.
Реальний ВВП України у січні зріс на 2%
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня
В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.
Revolut: які можливості та комісії чекають на користувачів із України
Один із найбільших необанків світу — британський Revolut — розпочав роботу в Україні. «Мінфін» розбирався, який функціонал вже доступний українським користувачам, на що ми можемо розраховувати в майбутньому, та кому й для яких цілей підійде цей сервіс.
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