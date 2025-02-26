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26 лютого 2025, 20:00

Угода з США, реальний ВВП, індексація пенсій: головне за середу

Зеленський: Угода зі США не передбачає боргів з боку України

Кінцевий варіант угоди зі США не передбачає жодних боргів з боку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою. «Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано. Команди дійсно попрацювали — й українці, й американці.

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Джерело: Мінфін
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