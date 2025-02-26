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26 лютого 2025, 14:09

Американський фонд NED призупиняє грантову підтримку по всьому світу

Національний фонд на підтримку демократії (NED) не має доступу до виділених раніше Конгресом США коштів, тому змушений призупинити грантову підтримку. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Національний фонд на підтримку демократії (NED) не має доступу до виділених раніше Конгресом США коштів, тому змушений призупинити грантову підтримку.
Фото: ned.org

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Попри те, що 95% відсотків фінансування NED безпосередньо призначається Конгресом США і не вважається іноземною допомогою, доступ до цих коштів був припинений без пояснення причин.

«У результаті, вперше за чотири десятиліття історії організації, вона не змогла виконати свої зобов’язання і була змушена призупинити підтримку майже 2000 партнерів по всьому світу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, фонд був змушений відправити у вимушену відпустку більшість своїх співробітників.

«NED — одна з найефективніших організацій у своїй галузі, спрямовуючи 83 центи з кожного долара на зусилля, що борються з корупцією, сприяють відкритому уряду та підтримують верховенство права», — зазначили у фонді.

У NED сподіваються якомога швидше отримати доступ до фінансування та відновити підтримку партнерів.

Національний фонд на підтримку демократії

NED був створений у 1983 році Конгресом США з бюджетом $30 млн. Фонд займається розвитком і зміцненням демократичних інститутів у всьому світі. Щороку NED надавав більш ніж 2 000 грантів на підтримку проєктів неурядових груп, які працюють на демократичні цілі у понад 100 країнах.

Зокрема, в Україні NED виділяв кошти на Американський центр міжнародної трудової солідарності, Центр міжнародного приватного підприємництва, Український центр економічних і політичних досліджень та інші.

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Нагадаємо

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

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3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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