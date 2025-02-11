Євросоюз перегляне свої витрати на зовнішню допомогу після того, як Трамп оголосив про заморожування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це пише Bloomberg.
Євросоюз перегляне програми закордонної допомоги після зупинки USAID
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Що відомо
Сукупного бюджету ЄС, що традиційно становить близько 1% ВВП, не вистачає на всі пріоритети, враховуючи спектр вимог від зеленого переходу до оборони. Тому Єврокомісія хоче реорганізувати свою допомогу, зробивши її «цілеспрямованішою» для партнерів.
Серед основних цілей — забезпечення доступу до стратегічних ресурсів та скорочення припливу мігрантів, йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство.
Нагадаємо
20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.
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3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.
Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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