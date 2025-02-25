Світовий банк порахував, що на відновлення Україні потрібно буде $524 млрд
На відновлення України потрібно $524 млрд, обвал біткоїна: головне за вівторок
Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття. Рік тому вартість оцінювалася в $486 млрд.
Мінфін залучив майже 12 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 25 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,9 млрд грн, що на 758,7 млн грн більше, ніж минулого тижня — 249,42 млн грн.
Через сім годин після консолідації вище підтримки $91 000 була нова хвиля продажів, яка продавила котирування до нових мінімумів з початку року. У моменті ціна опустилася до $88,200.
Галузеві, індексні чи сировинні: які ETF вибрати у 2025 році
ETF вважаються одними із найбезпечніших і найстабільніших інструментів для більшості портфелів, в тому числі для пасивного інвестування. Цей статус забезпечує їхня висока ліквідність та низькі витрати на управління. Чи зберігають індексні фонди свою актуальність у 2025 році, які перспективні галузі вибирають гравці ринку, та чи справді це настільки безпечно, як здається?
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