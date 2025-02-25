На відновлення України потрібно $524 млрд, обвал біткоїна: головне за вівторок

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття. Рік тому вартість оцінювалася в $486 млрд.

Мінфін залучив майже 12 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 25 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,9 млрд грн, що на 758,7 млн грн більше, ніж минулого тижня — 249,42 млн грн.

Біткоїн впав нижче $89 000

Через сім годин після консолідації вище підтримки $91 000 була нова хвиля продажів, яка продавила котирування до нових мінімумів з початку року. У моменті ціна опустилася до $88,200.

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