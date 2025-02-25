У ніч на 25 лютого курс першої криптовалюти протестував рівень $91 000, який у січні-лютому обмежив її зниження, пише Forklog.
Біткоїн впав нижче $89 000
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Падіння біткоїна
Через сім годин після консолідації вище підтримки $91 000 була нова хвиля продажів, яка продавила котирування до нових мінімумів з початку року. У моменті ціна опустилася до $88,200.
Слабкість цифрового золота призвела до корекції альткоїнів. Курс Ethereum опускався нижче за $2500, Solana провалила $140.
Негативна переоцінка топ-10 криптовалют із капіталізації, за винятком біткоїна варіюється від 5,4% до 12,4%.
Криптовалютний індекс страху та жадібності за добу обвалився з 49 до 25 пунктів, перейшовши до зони екстремальної тривоги.
Востаннє такі значення спостерігалися на початку вересня минулого року — на момент останньої корекції біткоїна перед зростанням більш ніж на 100%.
Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 10:00 становить $89,42 за монету.
Нагадаємо
З початку лютого цифрове золото подешевшало на 10,6%; глибше падіння було лише у 2014 році (-31%). У середньому перша криптовалюта зростала у вартості на 12,2% (медіана) цього місяця.
Проблеми ринку погіршуються тим, що криптовалютна біржа Bybit, що базується в Дубаї, зазнала великого злому системи безпеки, в результаті якого хакери викрали Ethereum на суму близько $1,5 млрд.
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Коментарі - 4
слухай, а ти писав, що ти продаєш по 0,02 біткоіни, коли біток досягає певного рівня, по твоїм підрахункам кожні +10 тисяч доларів, але ти наче як не працюєш ніде достатньо давно, тож, що ти робиш, якщо біткоін падає в ціні, або не досягає бажаного тобою рівня, а гроші з минулого продажу 0,02 біткоіна вже закінчуються?)