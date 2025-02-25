Біткоїн впав нижче $89 000

У ніч на 25 лютого курс першої криптовалюти протестував рівень $91 000, який у січні-лютому обмежив її зниження, пише Forklog.

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Падіння біткоїна

Через сім годин після консолідації вище підтримки $91 000 була нова хвиля продажів, яка продавила котирування до нових мінімумів з початку року. У моменті ціна опустилася до $88,200.

Слабкість цифрового золота призвела до корекції альткоїнів. Курс Ethereum опускався нижче за $2500, Solana провалила $140.

Негативна переоцінка топ-10 криптовалют із капіталізації, за винятком біткоїна варіюється від 5,4% до 12,4%.

Криптовалютний індекс страху та жадібності за добу обвалився з 49 до 25 пунктів, перейшовши до зони екстремальної тривоги.

Востаннє такі значення спостерігалися на початку вересня минулого року — на момент останньої корекції біткоїна перед зростанням більш ніж на 100%.

Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 10:00 становить $89,42 за монету.

Нагадаємо

З початку лютого цифрове золото подешевшало на 10,6%; глибше падіння було лише у 2014 році (-31%). У середньому перша криптовалюта зростала у вартості на 12,2% (медіана) цього місяця.

Проблеми ринку погіршуються тим, що криптовалютна біржа Bybit, що базується в Дубаї, зазнала великого злому системи безпеки, в результаті якого хакери викрали Ethereum на суму близько $1,5 млрд.