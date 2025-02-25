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25 лютого 2025, 10:17

Біткоїн впав нижче $89 000

У ніч на 25 лютого курс першої криптовалюти протестував рівень $91 000, який у січні-лютому обмежив її зниження, пише Forklog.

У ніч на 25 лютого курс першої криптовалюти протестував рівень $91 000, який у січні-лютому обмежив її зниження, пише Forklog.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПадіння біткоїнаЧерез сім годин після консолідації вище підтримки $91 000 була нова хвиля продажів, яка продавила котирування до нових мінімумів з початку року.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння біткоїна

Через сім годин після консолідації вище підтримки $91 000 була нова хвиля продажів, яка продавила котирування до нових мінімумів з початку року. У моменті ціна опустилася до $88,200.

Слабкість цифрового золота призвела до корекції альткоїнів. Курс Ethereum опускався нижче за $2500, Solana провалила $140.

Негативна переоцінка топ-10 криптовалют із капіталізації, за винятком біткоїна варіюється від 5,4% до 12,4%.

Криптовалютний індекс страху та жадібності за добу обвалився з 49 до 25 пунктів, перейшовши до зони екстремальної тривоги.

Востаннє такі значення спостерігалися на початку вересня минулого року — на момент останньої корекції біткоїна перед зростанням більш ніж на 100%.

Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 10:00 становить $89,42 за монету.

Нагадаємо

З початку лютого цифрове золото подешевшало на 10,6%; глибше падіння було лише у 2014 році (-31%). У середньому перша криптовалюта зростала у вартості на 12,2% (медіана) цього місяця.

Проблеми ринку погіршуються тим, що криптовалютна біржа Bybit, що базується в Дубаї, зазнала великого злому системи безпеки, в результаті якого хакери викрали Ethereum на суму близько $1,5 млрд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+15
Bookseller
Bookseller
25 лютого 2025, 10:32
#
Криптовалютный индекс страха и жадности за сутки обвалился с 49 до 25 пунктов, перейдя в зону экстремальной тревоги. В последний раз такие значения наблюдались в начале сентября прошлого года — в момент последней коррекции биткоина перед ростом более чем на 100%.💯
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Я_ __
Я_ __
25 лютого 2025, 11:57
#
Bookseller

слухай, а ти писав, що ти продаєш по 0,02 біткоіни, коли біток досягає певного рівня, по твоїм підрахункам кожні +10 тисяч доларів, але ти наче як не працюєш ніде достатньо давно, тож, що ти робиш, якщо біткоін падає в ціні, або не досягає бажаного тобою рівня, а гроші з минулого продажу 0,02 біткоіна вже закінчуються?)
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0
MAXAOH
MAXAOH
25 лютого 2025, 11:09
#
Непонятно что, подкреплённое только фантазиями и золото — воздушными ценностями, подешевело… Не может быть))))
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0
Я_ __
Я_ __
25 лютого 2025, 12:02
#
Ну, судячи з останніх новин, це все паніка в результаті злому на bybit, через це і просадка йде, бо на bybit 350к гаманців захотіли вивести свої кошти вже
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