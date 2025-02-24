Євросоюз виділить Україні 3,5 мільярда євро й запровадив нові санкції проти росії: головне за понеділок

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надходження нового фінансового траншу для України у розмірі 3,5 мільярда євро у березні. Про це вона заявила під час Міжнародного саміту підтримки України, що відбувся у Києві.

Україна відмовилася від вимоги США створити фонд корисних копалин на $500 мільярдів

Україна відкинула вимоги США про створення фонду в розмірі $500 млрд, який став би частиною угоди про надання США частки від мінеральних ресурсів України.

Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти росії

24 лютого Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф. Пакет зачіпає важливі сектори російської економіки.

росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни — Галущенко