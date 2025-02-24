Євросоюз виділить Україні 3,5 мільярда євро й запровадив нові санкції проти росії: головне за понеділок
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надходження нового фінансового траншу для України у розмірі 3,5 мільярда євро у березні. Про це вона заявила під час Міжнародного саміту підтримки України, що відбувся у Києві.
Україна відмовилася від вимоги США створити фонд корисних копалин на $500 мільярдів
Україна відкинула вимоги США про створення фонду в розмірі $500 млрд, який став би частиною угоди про надання США частки від мінеральних ресурсів України.
Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти росії
24 лютого Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф. Пакет зачіпає важливі сектори російської економіки.
росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни — Галущенко
росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Ворогом окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією — Запорізькою АЕС», — написав він.
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