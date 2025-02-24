Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти росії

24 лютого Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф. Пакет зачіпає важливі сектори російської економіки. Про це йдеться у повідомленні Європейської ради.

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Які санкції введено

Європейська Рада погодила значний пакет з 83 пунктів, який складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що країни Європейського Союзу узгодили новий пакет санкцій проти росії, у відповідь на її агресію в Україні.