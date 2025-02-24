росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни — Галущенко

росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Окуповані ГВт

«Ворогом окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією — Запорізькою АЕС», — написав він.

Він підкреслив, що жодна енергосистема світу не мала таких викликів.

За словами Галущенка, за ці три роки росія завдала понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.

«Кожна масована атака енергетики — це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі», — додав він.