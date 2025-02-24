Україна відмовилася від вимоги США створити фонд корисних копалин на $500 мільярдів

Україна відкинула вимоги США про створення фонду в розмірі $500 млрд, який став би частиною угоди про надання США частки від мінеральних ресурсів України. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Цей фонд мав би компенсувати допомогу США, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. Україна стверджує, що фактично виділена сума приблизно в п'ять разів менша і становить понад $90 млрд.

Інший співрозмовник агентства заявив, що учасникам переговорів потрібно більше часу, щоб завершити угоду, оскільки поточний її проєкт, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, а президент України Володимир Зеленський не готовий його схвалити.

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Заява Зеленського

Під час пресконференції Президент Володимир Зеленський сказав, що він не збирається визнавати Угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам $500 мільярдів.

Зеленський зазначив, що умови США за угодою про надра мали характер боргу, який Україна мала виплатити США.

«Я не підписую те, що будуть виплачувати десять поколінь українців», — наголосив Зеленський.

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