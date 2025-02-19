ЄС готує військову допомогу Україні на 6 мільярдів євро — Politico
Допомога від ЄС, прибутки банків, золото на максимумі: головне за середу
Країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією.
Банки торік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку — НБУ
Платоспроможні банки, за попередніми даними, за 2024 рік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку з огляду на стале зростання обсягу кредитів високої якості та вкладень в ОВДП.
Золото оновило максимум на тлі переговорів щодо війни в Україні
Ціни на золото досягли історичного максимуму 19 лютого на тлі того, як інвестори спостерігають за розвитком переговорів США та росії щодо врегулювання війни в Україні.
Найвищу дохідність серед депозитів нині приносять вклади на 3 місяці: хто платить більше
Банки знову втрачають гривню клієнтів. За оперативними даними НБУ, у січні банківські вклади у національній валюті скоротились на 3% (мінус 56,52 млрд грн), до 1,83 трлн грн. Найчутливішими до таких процесів є невеликі банки. Чому регулятор фіксує відтік депозитів, та як банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн змінили ставки за останні два тижні, — у свіжому огляді «Мінфіну».
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