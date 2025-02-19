Допомога від ЄС, прибутки банків, золото на максимумі: головне за середу

Країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією.

Банки торік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку — НБУ

Платоспроможні банки, за попередніми даними, за 2024 рік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку з огляду на стале зростання обсягу кредитів високої якості та вкладень в ОВДП.

Золото оновило максимум на тлі переговорів щодо війни в Україні

Ціни на золото досягли історичного максимуму 19 лютого на тлі того, як інвестори спостерігають за розвитком переговорів США та росії щодо врегулювання війни в Україні.

Найвищу дохідність серед депозитів нині приносять вклади на 3 місяці: хто платить більше