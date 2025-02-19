Найвищу дохідність серед депозитів нині приносять вклади на 3 місяці: хто платить більше

Банки знову втрачають гривню клієнтів. За оперативними даними НБУ, у січні банківські вклади у національній валюті скоротились на 3% (мінус 56,52 млрд грн), до 1,83 трлн грн. Найчутливішими до таких процесів є невеликі банки. Чому регулятор фіксує відтік депозитів, та як банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн змінили ставки за останні два тижні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Головним порушником спокою на депозитному ринку став бізнес: вклади корпоративних клієнтів у нацвалюті минулого місяця скоротились на 5,2% (минус 56,7 млрд грн). Натомість населення продовжувало накопичувати гривню у банках, хоча її обсяги збільшились зовсім несуттєво (плюс 0,026%, або 202,9 млн грн).

Такий відтік коштів із банків голова податкового комітету ВРУ Данило Гетьманцев назвав сезонним.

«Ця тенденція спостерігалася десять із одинадцяти останніх років. Вона пов'язана з піковими розрахунками у грудні, наприкінці року. Оскільки і бюджет, і приватний сектор намагається максимально закрити розрахунки, то залишки коштів на вкладах до кінця року зростають інтенсивнішими темпами. Це особливо помітно за розрахунками в останні дні року. З початком нового року частина таких коштів знімається з рахунків для задоволення першочергових потреб», — написав він.

Але справа, найімовірніше, не тільки в сезонності: на фоні прискорення інфляції і девальвації нацвалюти населення і бізнес продовжували конвертувати свої гривневі вклади у валютні.

За минулий місяць вклади в ВКВ бізнесу збільшились на 0,9% (плюс 3,76 млрд грн у гривневому еквіваленті). Валютні вклади населення у гривневому еквіваленті збільшились на 0,5% (плюс 2,01 млрд грн). У доларовому еквіваленті зміни склали +1,4% та +1% відповідно.

Загалом із січня 2024 року до січня 2025 року депозити зросли на 377,83 млрд грн. Більшу частину вкладів приніс бізнес (201,83 млрд грн), зростання вкладів населення за рік склало 164,97 млрд грн.

Це зростання економіст Богдан Данилишин називає «дуже скромним результатом».

«За 2024 рік населення збільшило строкові гривневі вклади всього на 42 млрд грн (у т.ч. строкові депозити — на 29 млрд грн, і гривневі ОВДП — на 14 млрд грн)», — пише експерт.

За його словами, ці 42 млрд грн — це лише 3,2% від емісійних 1,3 трлн грн за 2024 рік, які банки змогли залучити на строкові гривневі вклади. За таку «послугу», пише експерт, банки отримали від держави 77 млрд грн відсотків за депозитними сертифікатами: удвічі більше, ніж залучили на депозити.

За таких умов є очевидним, що очікувати на суттєві підвищення дохідності вкладів від банків не варто.

Як банки змінювали ставки

Кристалбанк знизив дохідність 3-місячних вкладів у гривні на 0,1 в.п. і додав до ставок інших строкових вкладів у лінійці 0,5 в.п. Після змін, найкращі умови банк пропонує за піврічними вкладами (16% річних) та за вкладами на 3 місяці (15,9% річних). Слідом йдуть річні депозити під 15,5% річних та вклади на 9 місяців (15,25% річних).

Бізбанк додав 0,1 в.п. до дохідності вкладів у нацвалюті на 3 місяці та 0,3 в.п. — до відсотків за піврічними вкладами. Найвища ставка зараз залишається за річними вкладами — 15% річних. На піврічних депозитах приватні клієнти банка зараз заробляють 14,85% річних, на 3-місячних — 14,55% річних.

Банк Кліринговий Дім збільшив ставку за вкладами на 3-місячні вклади у гривні на 1 в.п. — до 16,3% річних. Це найкраща пропозиція серед невеликих банків-учасників депозитного огляду для вкладів на 3 місяці у гривні. 16% річних пропонують у Кредитвесті, 15,9% річних — у Кристалбанку.

Ці ж два банки платять по 16% річних на піврічні вклади у гривні. 15,75% річних пропонують в Асвіо, 15,25% річних — у Юнексі.

Найкращі умови за 9-місячними вкладами — 15,50% річних — пропонують у Кредитвест Банку. 15,25% річних можна отримати відразу у трьох банках: Український капітал, Кристалбанк, Юнекс Банк.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.02.2025−17.02.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.02.2025−17.02.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.02.2025−17.02.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.