Зростання ВВП уповільнилось, банкіри погіршили прогноз курсу гривні: головне за понеділок

У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля. Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів.

Банкіри погіршили прогноз курсу гривні у парі з доларом

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище за 45 гривень.

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