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17 лютого 2025, 20:00

Зростання ВВП уповільнилось, банкіри погіршили прогноз курсу гривні: головне за понеділок

Зростання ВВП України у січні сповільнилося до 1,5% — Мінекономіки

У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля. Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів.

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Джерело: Мінфін
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