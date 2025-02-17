Зростання ВВП України у січні сповільнилося до 1,5% — Мінекономіки
Зростання ВВП уповільнилось, банкіри погіршили прогноз курсу гривні: головне за понеділок
У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля. Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів.
Банкіри погіршили прогноз курсу гривні у парі з доларом
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище за 45 гривень.
Які юридичні питання слід вирішити перед проходженням служби (відео)
У третьому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» обговорюємо питання юридичної підготовки до служби. Ви дізнаєтесь, які документи слід упорядкувати й про що потурбуватись заздалегідь.
Apple і Tesla на блокчейні: як змінюється ринок акцій
Нещодавно Ondo, один із провідних криптовалютних проєктів сектора токенізованих активів реального світу (RWA), представив нову платформу для перенесення американських цінних паперів на блокчейн. Сервіс Ondo Global Markets (Ondo GM) надасть інвесторам доступ до понад 1 тисячі цінних паперів, що торгуються на NYSE і NASDAQ. Як це працює та що змінює для інвесторів, розповість «Мінфін».
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