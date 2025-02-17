Які юридичні питання слід вирішити перед проходженням служби (відео)

У третьому випуску безплатного освітнього проєкту « Фінансова грамотність для військових » обговорюємо питання юридичної підготовки до служби. Ви дізнаєтесь, які документи слід упорядкувати й про що потурбуватись заздалегідь.

Юридична підготовка до служби критично важлива для фінансової і правової безпеки військових та їхніх родин. Чітке розуміння своїх прав, усіх процедур, а також правильне оформлення документів допоможе знизити стрес, захистити сім'ю та уникнути проблем під час та після служби.

Відео буде корисне всім, хто готується долучитись до війська, був нещодавно мобілізований або вже проходить службу.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про експертів

Тему розкривають спікерка курсу Аліна Шух та запрошена експертка Ірина Підреза — адвокатка ГО «Юридична сотня». Ірина захищає права військових і їхніх родин, надає безоплатну правову допомогу та адвокатує зміни в законодавстві.

Яку користь ви отримаєте

Переглянувши цей випуск, ви дізнаєтесь, які юридичні питання потрібно закрити перед початком служби у війську, які документи підготувати, як убезпечити свої фінанси та захистити права близьких.

Ви отримаєте чіткий алгоритм дій і практичний чекліст, що дасть змогу діяти впевнено, своєчасно й відповідально.

Про що цей випуск

В інтерв'ю експертка розкриває юридичні аспекти підготовки до служби:

Чому важливо подбати про фінансову та юридичну безпеку до початку служби?

Які ризики виникають через відсутність підготовлених документів?

Які документи необхідно перевірити й оновити перш за все?

Коли варто складати заповіт і які ключові пункти слід включити?

Чи потрібно оформлювати довіреність на управління майном та які повноваження краще делегувати?

Які медичні документи повинен мати військовий? У яких ситуаціях ці документи можуть знадобитися та де їх варто зберігати?

Чому слід розробити план для непередбачуваних обставин (поранення, втрата зв’язку, загибель)?

Як документально підтвердити права родини на допомогу та виплати у разі екстрених випадків?

Які організації або платформи надають консультації з юридичних питань?

Як ГО «Юридична Сотня» допомагає військовим підготуватися до служби?

Практичні поради від експертки допоможуть вам створити максимально захищене та передбачуване середовище для себе й близьких під час проходження військової служби та після неї.

Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку. Перші випуски вже доступні на сайті.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів: