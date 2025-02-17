Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище за 45 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Банкіри погіршили прогноз курсу гривні у парі з доларом
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За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс 44,83 грн/долар.
Банкіри очікують, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень — 44,92 грн/долар.
- Крім того, населення України в січні очікувало курс 44,53 грн/долар. Грудневий прогноз — 44,11 грн/долар.
- Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад).
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Коментарі - 4
а вот какой курс будет в конце недели или февраля месяца — ничего толком сказать не могут…
Если поднять курс до 50 — экспортеры захотят сдавать по 55 или 60.
И сколько не подымай курс, а экспортерам всё равно будет мало…
Кстати, при росте курса — цены будут расти ещё быстрее…