Банкіри погіршили прогноз курсу гривні у парі з доларом

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище за 45 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

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За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс 44,83 грн/долар.

Банкіри очікують, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень — 44,92 грн/долар.

Крім того, населення України в січні очікувало курс 44,53 грн/долар. Грудневий прогноз — 44,11 грн/долар.

Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад).

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