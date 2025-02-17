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17 лютого 2025, 15:38

Банкіри погіршили прогноз курсу гривні у парі з доларом

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище за 45 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року вище за 45 гривень.
Фото Pixabay

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За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс 44,83 грн/долар.

Банкіри очікують, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень — 44,92 грн/долар.

  • Крім того, населення України в січні очікувало курс 44,53 грн/долар. Грудневий прогноз — 44,11 грн/долар.
  • Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+60
Qwerty1999
Qwerty1999
17 лютого 2025, 16:08
#
Финансовые аналитики и банкиры точно знают, какой курс доллара будет в конце 2025 года,
а вот какой курс будет в конце недели или февраля месяца — ничего толком сказать не могут…
+
0
Kankakee
Kankakee
17 лютого 2025, 16:25
#
Ситуація повторюється ціни виросли (і ще й же (/к4 ростуть) а курс тримають, Ну ок — це ж було вже 🤷 чекаємо поки бахне, кому дешева валюта — налітай! 🙈 …хоча вся ця ігра за рахунок експортерів, другий Круг пішов знову експортери буде будуть ховати прибутки за кордоном знов НБУ буде жалітися ай-ай-ай, як так можна ховати прибутки — дежавю якесь 😑
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
17 лютого 2025, 17:21
#
Если поднять курс до 45 — экспортеры захотят сдавать по 50.
Если поднять курс до 50 — экспортеры захотят сдавать по 55 или 60.

И сколько не подымай курс, а экспортерам всё равно будет мало…

Кстати, при росте курса — цены будут расти ещё быстрее…
+
0
NN NN
NN NN
17 лютого 2025, 17:06
#
А зараз 41.65 як і літом 2024
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