Британський Revolut веде переговори з НБУ. Планує отримати банківську ліцензію
Revolut отримає банківську ліцензію в Україні, інфляція в США прискорилась: головне за середу
Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію. Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук. Зараз користувачі можуть переказати кошти з картки Revolut на картки українських банків. Якщо переказ здійснюється на гривневу картку в Україні, то переказ автоматично конвертується.
Мінфін залучив один мільярд гривень від продажу облігацій
Міністерство фінансів України 11 лютого 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,02 млрд грн.
Чому євро стрімко падає і що буде з вашими заощадженнями (відео)
Фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про ситуацію з євро у світі та в Україні за останні дні.
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Індекс долара різко підскочив на даних про прискорення інфляції в США
Дані про зростання інфляції в США у січні виявились гіршими, ніж очікували аналітики. Індекс зріс з 2,9% до 3%, фіксуючи прискорення вже чотири місяці поспіль. Індекс долара відреагував різким зростанням на ці дані, піднявшись з 107,5 пунктів до 108 пунктів. Золото й біткоїн навпаки різко впали.
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