Revolut отримає банківську ліцензію в Україні, інфляція в США прискорилась: головне за середу

Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію. Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук. Зараз користувачі можуть переказати кошти з картки Revolut на картки українських банків. Якщо переказ здійснюється на гривневу картку в Україні, то переказ автоматично конвертується.

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