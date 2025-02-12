Індекс долара різко підскочив на даних про прискорення інфляції в США

Дані про зростання інфляції в США у січні виявились гіршими, ніж очікували аналітики. Індекс зріс з 2,9% до 3%, фіксуючи прискорення вже чотири місяці поспіль.

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Індекс долара відреагував різким зростанням на ці дані, піднявшись з 107,5 пунктів до 108 пунктів. Золото й біткоїн навпаки різко впали.

Востаннє індекс споживчих цін (CPI) в США знижувався влітку, досягнувши показника 2,4% у вересні, а після цього інфляція прискорюється чотири місяці поспіль.

За прогнозами аналітиків, зростання CPI у січні повинно було уповільнитись й залишитись на рівні 2,9%.

Така динаміка показує, що ФРС, ймовірно, не буде поспішати знижувати ставку, про що напередодні виходу даних й заявив глава регулятора Джером Пауелл.

Водночас Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що ставку потрібно знижувати, оскільки це буде на його думку гарним рішенням з огляду на його «тарифну війну». Про це президент США написав у Truth Social.