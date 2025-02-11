Revolut офіційно в Україні, Київ погодився передати ресурси США: головне за вівторок
Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.
«Ми представляємо сервіс в Україні. Щоб відсвяткувати цю подію, ми запускаємо спеціальну дебетову картку Clear Sky», — йдеться у повідомленні.
Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.
Трамп заявив, що Україна погодилась надати США рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.
Укренерго ввело аварійні відключення. Причина — масована ракетна атака
У зв'язку з масованою ракетною атакою станом на 07:00 ранку 11 лютого Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії.
Поряд з Сербією та Алжиром: Україна втратила бал у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»
Україна з 35 балами посіла 105-те місце серед 180 країн світу за результатами дослідження Міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Порівняно з попереднім роком Україна втратила один бал за 100-бальною системою (більше балів — вище місце) і опустилась на одну позицію.
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