У зв'язку з масованою ракетною атакою станом на 07:00 ранку 11 лютого Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Укренерго ввело аварійні відключення. Причина — масована ракетна атака
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Що відомо
«Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі», — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ДТЕК, за командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.
Ракетна атака
«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.
Зранку, 11 лютого, рф знову атакує Україну крилатими ракетами.
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