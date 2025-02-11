Поряд з Сербією та Алжиром: Україна втратила бал у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»

Україна з 35 балами посіла 105-те місце серед 180 країн світу за результатами дослідження Міжнародної антикорупційної організації Transparency International.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Втрата позиції

Порівняно з попереднім роком Україна втратила один бал за 100-бальною системою (більше балів — вище місце) і опустилась на одну позицію.

Серед сусідів України найкращі позиції — у Польщі. Вона, як і Україна, втратила один бал, але все одно зберігає високе 53-тє місце з 53 балами.

Значно погіршила свої показники за рік Словаччина — 49 балів (-5, 59 місце). Далі йдуть Румунія — 46 балів (+0, 65 місце), Молдова — 43 бали (+1, 76 місце) та Угорщина — 41 бал (-1, 82 місце).

Читайте також: Поряд з Ефіопією та Непалом: Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»

Північна сусідка України білорусь посіла 114 місце з 33 балами, а росія внизу рейтингу з 22 балами (154 місце).