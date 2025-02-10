Інфляція зростає, золото оновило максимум: головне за понеділок

Річна інфляція в Україні у січні 2024 року досягла 12,9%, що на 0,9% більше, ніж у грудні 2023 року. Хоча темпи зростання цін дещо сповільнилися порівняно з груднем (1,2% проти 1,4%), загальна тенденція до подорожчання товарів та послуг зберігається.

Золото вперше в історії зросло вище $2900

Ціни на золото оновили рекорд і вперше перевищили ціну 2 900 дол, оскільки нові митні погрози президента США Дональда Трампа посилили торгівельну війну і побоювання щодо росту цін.

Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Україною на $500 млн

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду про доступ до українських рідкісноземельних металів.

Індекс українських акцій на Варшавській біржі повернувся на довоєнний рівень

На Варшавській фондовій біржі (WSE) індекс WIG Ukraine, що відображає вартість акцій українських компаній, досяг довоєнного рівня. Про це свідчить стрімке зростання індексу, який за кілька днів зріс майже на 25%