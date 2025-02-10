Індекс українських акцій на Варшавській біржі повернувся на довоєнний рівень

На Варшавській фондовій біржі (WSE) індекс WIG Ukraine, що відображає вартість акцій українських компаній, досяг довоєнного рівня. Про це свідчить стрімке зростання індексу, який за кілька днів зріс майже на 25%, передає Ліга.

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Чому інвестори так відреагували?

За інформацією Puls Biznesu, причиною такого оптимістичного стрибка стала інформація про те, що США нібито готують план завершення російсько-української війни. Інвестори сподіваються, що після досягнення миру розпочнеться активна відбудова територій, підконтрольних Україні, а також зрушаться з мертвої точки переговори щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Як це вплинуло на польські компанії?

Зростання інтересу до українських активів позитивно позначилося і на акціях найбільших польських компаній. Аналітик Erste Securities Якуб Шкопек пояснив це тим, що інвестори повірили в можливість швидкого завершення війни та початок відбудови України. Це відкриває чудові перспективи для польських компаній, особливо будівельних, які мають досвід роботи на українському ринку. Він також зазначив, що ліквідність акцій таких компаній, як Grupa Kęty та Budimex, робить їх особливо привабливими для іноземних інвесторів.