Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду про доступ до українських рідкісноземельних металів. Про це він сказав журналістам The New York Post 8 лютого.
Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Україною на $500 млн
Що відомо
За його словами, сума ймовірної угоди становитиме $500 млн.
Угоду буде укладено в обмін на гарантії безпеки в потенційному мирному врегулюванні війни, сказав Трамп.
Передісторія
Раніше Трамп заявив, що хоче обміняти рідкісноземельні метали з України на американську допомогу.
Зеленський, коментуючи заяву Трампа, зазначив, що в Києві відкриті до того, що «все це може бути розроблено з партнерами», які допомагають захистити Україну, і «це абсолютно справедливо».
Пізніше в інтерв'ю Reuters Зеленський заявив, що вартість корисних копалин України на територіях, які зараз контролює росія, оцінюється в трильйони доларів.
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Коментарі - 3
Це скоріше стеб від Трампа, грібли мільярдами, тепер кріхти спробуйте отримати