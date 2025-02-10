Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Україною на $500 млн

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду про доступ до українських рідкісноземельних металів. Про це він сказав журналістам The New York Post 8 лютого.

Що відомо

За його словами, сума ймовірної угоди становитиме $500 млн.

Угоду буде укладено в обмін на гарантії безпеки в потенційному мирному врегулюванні війни, сказав Трамп.

Передісторія

Раніше Трамп заявив, що хоче обміняти рідкісноземельні метали з України на американську допомогу.

Зеленський, коментуючи заяву Трампа, зазначив, що в Києві відкриті до того, що «все це може бути розроблено з партнерами», які допомагають захистити Україну, і «це абсолютно справедливо».

Пізніше в інтерв'ю Reuters Зеленський заявив, що вартість корисних копалин України на територіях, які зараз контролює росія, оцінюється в трильйони доларів.