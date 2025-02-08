Федеральний суддя наказав адміністрації Трампа припинити плани щодо відправлення в адміністративну відпустку щонайменше 2200 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє CNN.
Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку
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Деталі
Окружний суддя США Карл Ніколс оголосив про тимчасовий заборонний наказ зі свого місця за кілька годин до того, як агентство, яке перебувало у важкій ситуації, мало відправити тисячі співробітників у безстрокову відпустку або звільнити їх.
«Вони не повинні відправляти цих 2200 осіб в адміністративну відпустку сьогодні ввечері», — заявив Ніколс.
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CNN зазначив, що 2200 співробітників — це прямі найманці USAID. Ще 500 прямих співробітників агентства вже були відсторонені. Ніколс сказав, що його наказ не поширюватиметься на них.
Наказ, який суддя назвав «обмеженим», також зупиняє «прискорену депортацію людей з країни», що проводиться адміністрацією президента США Дональда Трампа.
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Рішення Ніколса, яке він планує викласти в майбутній письмовій постанові, найімовірніше, залишиться чинним, доки суддя розглядає питання про те, чи слід винести триваліші заходи з блокування зусиль адміністрації в рамках позову, поданого в четвер двома профспілковими групами, що представляють співробітників USAID.
Нагадаємо
20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.
3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.
Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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