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4 лютого 2025, 19:27

USAID було найбільшим донором Мінцифри

Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), яке призупинило роботу за рішенням уряду Дональда Трампа, було найбільшим міжнародним донором проєктів Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомляє dev.ua з посиланням на Forbes Ukraine.

Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), яке призупинило роботу за рішенням уряду Дональда Трампа, було найбільшим міжнародним донором проєктів Міністерства цифрової трансформації України.
Фото: AI

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Станом на кінець 2023 року USAID профінансував проєкти Мінцифри на $40,5 млн. Для порівняння ЄС до того часу виділив на проєкти Мінцифри $11,5 млн, а уряди Німеччини та Швеції - $9,6 млн та $1,7 млн відповідно.

У Мінцифри відмовилися називати, який відсоток проєктів фінансується USAID до завершення перемовин із відомством. Але за підрахунками журналістів, це щонайменше 30 послуг, сервісів і продуктів Мінцифри, серед яких:

  • «єАкциз», «єБронювання», «єВідновлення», проєкт з регулювання ШІ тощо;
  • у звітності згадуються також проєкти «Підтримка організацій — лідерів у протидії корупції в Україні (ВзаємоДія)» та «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Крім того, українська govtech-компанія Strimco 24 січня отримала офіційний ордер про зупинку контрактів, за яким працювала над низкою проєктів, зокрема Реєстром збитків, завданих росією.

Проєктам, що фінансував USAID, буде важко у разі припинення або затримки коштів, вважає Роман Ланський, співзасновник Strimco.

«Ми отримаємо кошти лише за ті роботи, що завершені на 100%, але суттєва частина виконаного залишиться без фінансування», — каже він.

Мінцифри шукатиме іншого донора на заміну USAID.

«Важко сказати, де саме знайдемо фінансування. Будемо вирішувати», — заявив виданню анонімний посадовець Мінцифри.

Читайте також: Фінансування USAID: У 2024 році Україна отримала майже $5,5 мільярда

Передісторія

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
gucci
gucci
4 лютого 2025, 19:39
#
Американці ставили експеримент. Отримали результати. Тепер їм, мабуть, нецікаво
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