Без фінансування USAID зупинилась робота комісій із відбору суддів та голови БЕБ — Стефанішина

Через зупинку роботи Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID) тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу і правоохоронних органів. Про це заявила Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID, — ред.) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів, розірвані контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл», — сказала Стефанішина журналістам на конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного» в п'ятницю в Києві.

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В коментарі журналістам вона уточнила, що йдеться, серед іншого, про Етичну раду, Громадську раду міжнародних експертів, Комісію з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), а також Комісію з відбору суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Водночас Стефанішина заявила, що на сьогодні тривають переговори з європейськими партнерами, а також очікується, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі.

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Нагадаємо

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).