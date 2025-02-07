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7 лютого 2025, 16:14

Без фінансування USAID зупинилась робота комісій із відбору суддів та голови БЕБ — Стефанішина

Через зупинку роботи Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID) тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу і правоохоронних органів. Про це заявила Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Через зупинку роботи Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID) тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу і правоохоронних органів.
Фото: facebook.com/olga.kravets.796

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«Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID, — ред.) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів, розірвані контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл», — сказала Стефанішина журналістам на конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного» в п'ятницю в Києві.

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В коментарі журналістам вона уточнила, що йдеться, серед іншого, про Етичну раду, Громадську раду міжнародних експертів, Комісію з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), а також Комісію з відбору суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Водночас Стефанішина заявила, що на сьогодні тривають переговори з європейськими партнерами, а також очікується, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі.

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Нагадаємо

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
7 лютого 2025, 16:22
#
Неужели профинансировать несколько месяцев
их работы из резервного фонда КМУ жаба давит…

Как вариант, депутаты могут задонатить на эти
расходы часть своих доходов…
+
0
Moonlighter
Moonlighter
7 лютого 2025, 19:14
#
Депутаты и «задонатить» это оксюморон.
+
+60
Klimo
Klimo
7 лютого 2025, 16:34
#
Когда смотришь на эту даму и читаешь что оно (а) несет , я не знаю что сказать.
Криндж? Испанский стыд ? Идиотизм!
На фото видно что деньги не проблема!
Деньги есть на завтраки в Вашингтоне, на десятки тысячи не инвалидов, на невероятные пенсии, на ЗП директоров аэропортов и портов неработающих есть. На всякая бесполезная чинуш тоже.
Хотя и это все фуфло и бестолковая процедура ради тупо распил средств.
У меня зять 3 раза уже ходит на какие то антикоррупционные сборы. И никого никак не выбирают уже пол года!
+
0
Жан Жак
Жан Жак
7 лютого 2025, 16:37
#
А на волонтерських засадах ніхто не хоче працювати, чи то лише для допомоги фронту стосується і скоро треба очікувати що і Дія з усіма е-Надбаннями і божевільними грантами теж буде на паузі ?
+
+30
nitrolog
nitrolog
7 лютого 2025, 16:45
#
Он воно шо, виявляється коли сидиш на чужих грошах то дуже звикаєш до цього що свої навіть не думають вже вкладати, а чого ж ви за чужі гроші піарились наче то ваша заслуга?

А ще прикол
«Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID, — ред.) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів» -- ну оскільки народ бачить що там нічого не відбувалось і всі навкруги корумповані як були так і залишились, то зараз Стефанішина зізнається що вони ці гроші просто розкрадали вірно?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
7 лютого 2025, 19:21
#
Всё верно, все эти «независимые» организации работали очень выборочно. И толк от них был между минимальным и нулем.
+
+71
Павел Еникеев
Павел Еникеев
7 лютого 2025, 16:49
#
Глисты остались без пищи. Глисты озадачены, как им дальше имитировать свою полезную деятельность.
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
7 лютого 2025, 16:51
#
Так подождите ка, а мы точно «незалежна країна» если у нас судьи на деньги USAID выбираются?
+
+30
nitrolog
nitrolog
7 лютого 2025, 16:58
#
«обираються» треба брати в дужки, їх призначають свої люди за хабарі, а гроші американських платників податків просто розкрадались
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
7 лютого 2025, 16:58
#
Вы ничего не понимаете. Это другое.
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
7 лютого 2025, 17:41
#
Яке горе, яка біда! Пропоную ТЦК відловлювати випадкових перехожих на вулицях і насильно мобілізувати їх до роботи суддями. І ніяких грошей USAID не потрібно. А не хочуть бути суддями — безжалісно 314здити і тримати в приватних в’язницях при ТЦК поки не згодяться.
Посаду голови БЕБ готовий обійняти особисто. Як великому патріоту, мені для моєї власної держави та мого власного президента нічого не шкода. Готовий терпіти всі муки, страждання і поневіряння служби в БЕБ. Навіть готовий замість Ролс-Ройса їздити на вульгарному дешманському Майбаху.
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0
vipbmz
vipbmz
7 лютого 2025, 17:59
#
Як то кажуть не підмажеш, не поїдуть… Така незалежна комісія)))
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