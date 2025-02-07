Через зупинку роботи Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID) тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу і правоохоронних органів. Про це заявила Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Без фінансування USAID зупинилась робота комісій із відбору суддів та голови БЕБ — Стефанішина
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«Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID, — ред.) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів, розірвані контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл», — сказала Стефанішина журналістам на конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного» в п'ятницю в Києві.
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В коментарі журналістам вона уточнила, що йдеться, серед іншого, про Етичну раду, Громадську раду міжнародних експертів, Комісію з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), а також Комісію з відбору суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Водночас Стефанішина заявила, що на сьогодні тривають переговори з європейськими партнерами, а також очікується, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі.
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Нагадаємо
20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.
3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.
Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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Коментарі - 12
их работы из резервного фонда КМУ жаба давит…
Как вариант, депутаты могут задонатить на эти
расходы часть своих доходов…
Криндж? Испанский стыд ? Идиотизм!
На фото видно что деньги не проблема!
Деньги есть на завтраки в Вашингтоне, на десятки тысячи не инвалидов, на невероятные пенсии, на ЗП директоров аэропортов и портов неработающих есть. На всякая бесполезная чинуш тоже.
Хотя и это все фуфло и бестолковая процедура ради тупо распил средств.
У меня зять 3 раза уже ходит на какие то антикоррупционные сборы. И никого никак не выбирают уже пол года!
А ще прикол
«Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID, — ред.) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів» -- ну оскільки народ бачить що там нічого не відбувалось і всі навкруги корумповані як були так і залишились, то зараз Стефанішина зізнається що вони ці гроші просто розкрадали вірно?
Посаду голови БЕБ готовий обійняти особисто. Як великому патріоту, мені для моєї власної держави та мого власного президента нічого не шкода. Готовий терпіти всі муки, страждання і поневіряння служби в БЕБ. Навіть готовий замість Ролс-Ройса їздити на вульгарному дешманському Майбаху.