Фінансування USAID: У 2024 році Україна отримала майже $5,5 мільярда

Через USAID у 2024 році на програми в Україні було виділено понад $5 мільярдів найбільше коштів. Про це пише Forbes .

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Фінансування USAID

«У 2024-му частину макрофінансової допомоги США Україна отримала через USAID. А саме $3,9 млрд, які надійшли до державного бюджету 5 серпня 2024 року як частина великого пакета підтримки України у $60 млрд», — пише видання.

Як зазначається, рішення Білого дому про призупинення фінансування не вплине на державний бюджет України та видатки Мінфіну.

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Найбільші донори

USAID є одним з найбільших донорів Мінцифри. Є щонайменше 30 послуг, сервісів і продуктів, розроблених за підтримки агенції. Йдеться, зокрема, про портал «Дія».

Також USAID виділяло кошти на енергетику. Зокрема, за час повномасштабної війни рф проти України агентство надало «Укренерго» підтримки технікою та обладнанням на майже $130 млн. Точних даних по проєктах в сфері енергетики немає, але відомо, що за минулий фіскальний рік USAID виділило чверть мільярда доларів на енергопроєкти в Україні.

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Водночас на напрямок «Економічний розвиток», який надає підтримку зокрема агросектору, минулого року було виділено $140 млн.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів. Це рішення пов’язане з виконанням директиви Державного департаменту США про проведення аудиту зовнішньої допомоги.