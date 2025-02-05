Допомога від Британії, золото досягло рекорду: головне за середу

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024−205 роках складе GBP282 млн ($352 млн), з них GBP55 млн ($69 млн) буде виділено у середу під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва.

Діяльність онлайн-сервісу BitCapital визнано незаконною. Постраждало щонайменше 700 людей — НБУ

Національний банк повідомив про нелегальну схему кредитування, яку реалізовував онлайн-сервіс BitCapital. Компанія маскувала гривневі позики під кредити у криптовалюті Tether (USDT).

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки.

Золото досягло нового рекорду на тлі загострення торгової війни

Ціни на золото досягли нового рекордного рівня, піднявшись майже на 1% у ході попередньої сесії, оскільки новий виток торгової війни між США та Китаєм викликав попит на безпечні активи.