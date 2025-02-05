Золото досягло нового рекорду на тлі загострення торгової війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 лютого 2025, 13:12

Золото досягло нового рекорду на тлі загострення торгової війни

Ціни на золото досягли нового рекордного рівня, піднявшись майже на 1% у ході попередньої сесії, оскільки новий виток торгової війни між США та Китаєм викликав попит на безпечні активи, пише Yahoo.

Ціни на золото досягли нового рекордного рівня, піднявшись майже на 1% у ході попередньої сесії, оскільки новий виток торгової війни між США та Китаєм викликав попит на безпечні активи, пише Yahoo.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУ середу спотова ціна на золото досягла історичного максимуму на рівні $2866 за унцію, а квітневі ф'ючерси відзначили новий пік на $2892, вперше в історії впритул наблизившись до позначки $2900.
Фото Pixabay

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У середу спотова ціна на золото досягла історичного максимуму на рівні $2866 за унцію, а квітневі ф'ючерси відзначили новий пік на $2892, вперше в історії впритул наблизившись до позначки $2900.

Трамп ввів 10%-ний тариф на китайський імпорт днем раніше, що викликало оперативні заходи у відповідь з боку Пекіна.

Відповідь Китаю була відносно стримана порівняно з першим терміном Трампа, коли Пекін відповів тарифами, майже рівними американським, але все одно залишається багато побоювань щодо впливу нової торгової війни на дві найбільші світові економіки.

Додавши невизначеності, Трамп запропонував, щоб США взяли на себе контроль над сектором Газа та взяли на себе відповідальність за реконструкцію зруйнованої війною території на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Долар

Додаткову підтримку золоту відступає долар, який знижується другу сесію поспіль. Частково USD відіграє вчорашній звіт із США, який вказав на поступове охолодження ринку праці. Індекс долара торгувався на рівні 107,63, знижуючись на 0,34% станом на 10:51. На початку тижня котирування на момент наближалися до рівня 110,00.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vPrirech и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами