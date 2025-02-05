Золото досягло нового рекорду на тлі загострення торгової війни

Ціни на золото досягли нового рекордного рівня, піднявшись майже на 1% у ході попередньої сесії, оскільки новий виток торгової війни між США та Китаєм викликав попит на безпечні активи, пише Yahoo.

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Що відомо

У середу спотова ціна на золото досягла історичного максимуму на рівні $2866 за унцію, а квітневі ф'ючерси відзначили новий пік на $2892, вперше в історії впритул наблизившись до позначки $2900.

Трамп ввів 10%-ний тариф на китайський імпорт днем раніше, що викликало оперативні заходи у відповідь з боку Пекіна.

Відповідь Китаю була відносно стримана порівняно з першим терміном Трампа, коли Пекін відповів тарифами, майже рівними американським, але все одно залишається багато побоювань щодо впливу нової торгової війни на дві найбільші світові економіки.

Додавши невизначеності, Трамп запропонував, щоб США взяли на себе контроль над сектором Газа та взяли на себе відповідальність за реконструкцію зруйнованої війною території на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Долар

Додаткову підтримку золоту відступає долар, який знижується другу сесію поспіль. Частково USD відіграє вчорашній звіт із США, який вказав на поступове охолодження ринку праці. Індекс долара торгувався на рівні 107,63, знижуючись на 0,34% станом на 10:51. На початку тижня котирування на момент наближалися до рівня 110,00.