Україна отримає у цьому році від Британії 282 мільйони фунтів. З них 55 мільйонів — сьогодні

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024−205 роках складе GBP282 млн ($352 млн), з них GBP55 млн ($69 млн) буде виділено у середу під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва, пише Інтерфакс-Україна.

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«Підтримка, про яку було оголошено сьогодні, базується на значних результатах Великої Британії як провідного двостороннього донора, який виділив GBP977 млн на підтримку, включаючи GBP477 млн гуманітарної допомоги Україні та регіону з початку повномасштабного вторгнення. Ми надамо GBP282 млн на підтримку на 2024−2025 роки, на додаток до зобов’язань прем'єр-міністра надати GBP3 млрд військової підтримки Україні цього року та протягом усього періоду», — йдеться в повідомленні.

«Підтримуючи приватний сектор України та стійкість малого та середнього бізнесу, нова програма відновлення економіки, оголошена прем'єр-міністром у рамках 100-річного партнерства, отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти оновити, перебудувати та реформувати економіку України для майбутнього», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перебуває з другим офіційним візитом у Києві.

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«Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію як у її боротьбі з росією, так і за її межами, з нашими довгостроковими відносинами, зміцненими 100-річним партнерством… Забезпечення змін удома на тлі дедалі нестабільнішого світу означає, що ми повинні зміцнити стійкість наших партнерів», — відзначив Леммі.