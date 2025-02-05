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5 лютого 2025, 12:51

Україна отримає у цьому році від Британії 282 мільйони фунтів. З них 55 мільйонів — сьогодні

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024−205 роках складе GBP282 млн ($352 млн), з них GBP55 млн ($69 млн) буде виділено у середу під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва, пише Інтерфакс-Україна.

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024−205 роках складе GBP282 млн ($352 млн), з них GBP55 млн ($69 млн) буде виділено у середу під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва, пише Інтерфакс-Україна.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Підтримка, про яку було оголошено сьогодні, базується на значних результатах Великої Британії як провідного двостороннього донора, який виділив GBP977 млн на підтримку, включаючи GBP477 млн гуманітарної допомоги Україні та регіону з початку повномасштабного вторгнення.
Фото: espreso.tv

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Підтримка, про яку було оголошено сьогодні, базується на значних результатах Великої Британії як провідного двостороннього донора, який виділив GBP977 млн на підтримку, включаючи GBP477 млн гуманітарної допомоги Україні та регіону з початку повномасштабного вторгнення. Ми надамо GBP282 млн на підтримку на 2024−2025 роки, на додаток до зобов’язань прем'єр-міністра надати GBP3 млрд військової підтримки Україні цього року та протягом усього періоду», — йдеться в повідомленні.

«Підтримуючи приватний сектор України та стійкість малого та середнього бізнесу, нова програма відновлення економіки, оголошена прем'єр-міністром у рамках 100-річного партнерства, отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти оновити, перебудувати та реформувати економіку України для майбутнього», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перебуває з другим офіційним візитом у Києві.

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«Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію як у її боротьбі з росією, так і за її межами, з нашими довгостроковими відносинами, зміцненими 100-річним партнерством… Забезпечення змін удома на тлі дедалі нестабільнішого світу означає, що ми повинні зміцнити стійкість наших партнерів», — відзначив Леммі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 13:11
#
Супер!
+
0
Я_ __
Я_ __
5 лютого 2025, 13:17
#
Тепер залишається чекати новин про те, що черговий депутат купив собі майбах чи квартиру десь в центрі Києва
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 13:28
#
Есть аргументация или это ваши фантазии?
+
0
Я_ __
Я_ __
5 лютого 2025, 14:29
#
Кхм, я так розумію, новини ми не читаємо, ясно)

З яких коштів фінансувалися закупівля червоної та чорної ікри, закупівля восьминогів, червоного, ігристого та білого вина для полярників? То були кошти надані партнерами на ГУМАНІТАРНІ ЦІЛІ, добра гуманітарна ціль купувати люксову жрачку для полярників під час війни, АЛЕ, не тоді коли в тебе ВПО повертаються назад в окупацію, бо тут виявили вони що країна не виділила кошти (хоча це також гуманітарна ціль) на побудування житла для ВПО.

Це до того, що ДБР почало розслідування контрактів на 45 млн доларів ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» МОН, який очолює Євген Дикий.

Це лише один випадок, але тут не безкоштовна довідкова, тому якщо ти не розумієш очевидних корупційних моментів на кшталт того як на гімномарафон виділили кілька лярдів, на кешбеки виділили 3 лярди, на тисячу від потужного взагалі перекинули кошти з коштів котрі назначалися на розмінування земель сільськогосподарського призначення, а потім тобі в червні 2024го кажуть, що вибачте, в бюджеті не вистачає 500 лярдів, тому ми вам податки піднімемо і тарифи, а на початку наступного року, тобі кажуть, що на кожного депутата НА МІСЯЦЬ держава витрачає 2,2 лимони, І ЗВІСНО це не з коштів платників податків та партнерської допомоги)0))0)
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