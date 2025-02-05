Діяльність онлайн-сервісу BitCapital визнано незаконною. Постраждало щонайменше 700 людей — НБУ

Національний банк повідомив про нелегальну схему кредитування, яку реалізовував онлайн-сервіс BitCapital. Компанія маскувала гривневі позики під кредити у криптовалюті Tether (USDT). Постраждали щонайменше 700 людей. Про це йдеться у релізі регулятора.

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Деталі

Нацбанк отримав більше 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу «BitCapital», на якому була розміщена інформація про юридичну особу-нерезидента надавача послуг на сервісі «BitCapital», а саме Golden Interest Group Limited.

«У зверненнях споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість», — йдеться у повідомленні.

Проведена перевірка, яка, в тому числі полягала в глибинному аналізі договорів та розкриття інформації на онлайн-ресурсі сервісу «BitCapital», виявила системні порушення законодавства України, а саме:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

Варто підкреслити, що виявлені порушення свідчать про протиправність діяльності Golden Interest Group Limited та відповідного сервісу «BitCapital». Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора.

З огляду на вищезазначені факти Національний банк прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі «BitCapital», наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит.