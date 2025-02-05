Діяльність онлайн-сервісу BitCapital визнано незаконною. Постраждало щонайменше 700 людей — НБУ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 лютого 2025, 9:02

Діяльність онлайн-сервісу BitCapital визнано незаконною. Постраждало щонайменше 700 людей — НБУ

Національний банк повідомив про нелегальну схему кредитування, яку реалізовував онлайн-сервіс BitCapital. Компанія маскувала гривневі позики під кредити у криптовалюті Tether (USDT). Постраждали щонайменше 700 людей. Про це йдеться у релізі регулятора.

Національний банк повідомив про нелегальну схему кредитування, яку реалізовував онлайн-сервіс BitCapital.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Нацбанк отримав більше 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу «BitCapital», на якому була розміщена інформація про юридичну особу-нерезидента надавача послуг на сервісі «BitCapital», а саме Golden Interest Group Limited.

«У зверненнях споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість», — йдеться у повідомленні.

Проведена перевірка, яка, в тому числі полягала в глибинному аналізі договорів та розкриття інформації на онлайн-ресурсі сервісу «BitCapital», виявила системні порушення законодавства України, а саме:

  • перевищення граничної денної процентної ставки;
  • недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;
  • інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;
  • відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

Варто підкреслити, що виявлені порушення свідчать про протиправність діяльності Golden Interest Group Limited та відповідного сервісу «BitCapital». Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора.

З огляду на вищезазначені факти Національний банк прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі «BitCapital», наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
nitrolog
nitrolog
5 лютого 2025, 9:30
#
Не розумію, спочатку ти йдеш в контору брати гроші де «повна непрозорість умов кредитування та високі проценти», а потім на це жалієшся?))
а не ходити до них варіантів же не було звісно
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 10:06
#
Это традиционная украинская забава! Набрать кредитов, а потом кричать ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами