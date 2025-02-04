Трамп дав відстрочку Канаді й Мексиці, Мінфін залучив 13 млрд від продажу облігацій: головне за вівторок

Основні американські фондові індекси відновлюються на тлі того, що Мексика й Канада домовились з Дональдом Трампом про відтермінування введення мит. Індекс S&P 500 відновився до 6000 пунктів, після просідання до 5924 пунктів. Nasdaq 100 зріс до 21400 пунктів, після падіння до 21013 пунктів.

Повернення до паритету євро та долара 2025-го практично неминуче — Bloomberg

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тарифи на імпорт з Європейського Союзу «будуть введені», євро впав більш ніж на 2% до $1,0141 — мінімального рівня з листопада 2022 року.

Мінфін залучив понад 13 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 4 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,18 млрд грн в еквіваленті, що на 6,95 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,23 млрд грн.

Приватні інвестори скорочують вкладення в ОВДП: що відбувається