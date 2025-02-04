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4 лютого 2025, 15:48

У Нідерландах знайшли роботу 59% українських біженців

У Нідерландах 59% українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії в Україну, вже мають роботу. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Центральне статистичне бюро (CBS).

У Нідерландах 59% українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії в Україну, вже мають роботу.
Фото: freepik.com

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«Майже 6 із 10 українських біженців уже мають роботу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українці все частіше працевлаштовуються в Нідерландах.

Станом на 1 листопада 2024 року, 59% з понад 92 тисяч осіб віком від 15 до 65 років з українським громадянством були працевлаштовані в Нідерландах. Це більше, ніж роком раніше: станом на 1 листопада 2023 року, частка таких працівників становила 55%.

Наголошується, що українцям, які прибули до Нідерландів після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року, не потрібен додатковий дозвіл на роботу для працевлаштування.

Українці, які тікали від війни, мають особливий правовий статус порівняно з іншими шукачами притулку, які зазвичай не можуть працювати протягом перших шести місяців перебування в країні.

Найчастіше працевлаштовувалися українці віком від 25 до 45 років. Чоловіки працювали так само часто, як жінки.

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Більшість українців працювали як тимчасові працівники (38%), за викликом (24%) або мали інші тимчасові трудові договори (29%). Більш ніж половина працювали повний день (35 годин або більше на тиждень): 53%. 15% працювали 30−35 годин.

Де працюють українці

Більшість українців працювали в галузі ділових послуг (50%). До цієї галузі відносяться агентства тимчасового працевлаштування. Окрім ділових послуг, досить велика кількість українців працювала в торгівлі, у сфері транспорту та готельних послуг (32%).

Протягом 2022 і 2023 років зменшувалась частка тих, хто працював як тимчасовий працівник і/або в галузі ділових послуг. У 2024 році цей показник залишався стабільним. Однак збільшилась частка тих, хто мав безстроковий трудовий договір, з 5% у листопаді 2023 року до 9% через рік.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу. Про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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