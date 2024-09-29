У Німеччині українські біженці стали частіше влаштовуватися на роботу

У Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу. Про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, повідомляє Європейська правда.

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За його словами, у вересні 8 500 громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або зайнялися самозайнятістю. Це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

«Ці цифри свідчать про те, що Job Turbo чітко працює», — підкреслив міністр, маючи на увазі ініціативу, спрямовану на інтеграцію біженців на ринок праці.

Незважаючи на складні економічні умови, у липні 2024 року близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, працювали. З них близько 213 тисяч сплачували внески на соціальне страхування.

З тих, хто зараз працює, 53 тисячі знайшли невелику роботу з неповним робочим днем, незважаючи на труднощі з адаптацією до нового середовища.

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За словами голови Федерального агентства зайнятості Андреа Налес, ринок праці наразі не дуже сприйнятливий до українців. Тим не менш, тенденція рухається в правильному напрямку, сказала Налес.

Однією з перешкод, однак, залишається плутанина з дозвільними процедурами для визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. На додаток до проблем з визнанням професійних кваліфікацій, мова наразі є обмежуючим фактором у процесі працевлаштування.

Однак, за словами Налес, вже реалізуються програми, наприклад, з вивчення мови на робочому місці, тобто після початку роботи.