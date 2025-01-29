Українські біженці в Польщі можуть отримати кошти на оренду житла

Українські біженці в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати кошти на оренду квартири завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності». Підтримку також пропонують при пошуку роботи. Про це повідомляє Polskie Radio.

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«Люди отримують підтримку у вигляді фінансування оренди квартири терміном на шість місяців. Це робиться для того, щоб вони могли стати незалежними, якщо вони хочуть залишитися в Польщі.

Підтримка необхідна, тому що інтеграція іноді може бути нелегкою, особливо для людей, які живуть у центрах розміщення. З різних причин ці люди часто не мають можливості вивчити польську мову, що ускладнює пошук роботи", — розповіла Вікторія Захарова з фонду Siła jedności.

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За її словами, люди, які перебувають у центрах колективного розміщення, часто не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло. Найчастіше це багатодітні, одинокі сім'ї або сім'ї з дитиною-інвалідом, пенсіонери.

«Матері з дітьми часто отримують матеріальну допомогу від своїх чоловіків, які воюють на фронті чи працюють в Україні, але прожитковий мінімум у Польщі та Україні дуже різний, тому ми також надаємо їм продуктову допомогу кожні кілька тижнів», — додала Захарова.

Проєкт «Разом до Незалежності» співфінансує Європейська Комісія. Його координацію здійснює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі у співпраці з неурядовими організаціями.