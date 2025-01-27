ШІ-чат DeepSeek перевертає ринки, держборг Україні зростає: головне за понеділок

Індекс S&P 500 видав найкращий перший тиждень за нового президента з початку правління Рональда Рейгана у 1985 році. Ринки позитивно відреагували на перші дні президентства Дональда Трампа: відсутність новин про підвищення мит заспокоїло інвесторів, а оголошення про великі інвестиції у штучний інтелект підтримало акції технологічних компаній. Однак на ранок понеділка все це було забуто.

За підсумками 2024 року державний борг сягнув майже 7 трильйонів гривень

На 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 980,9 млрд грн, у валютному еквіваленті — $166,1 млрд. За 2024 рік державний борг збільшився: у гривні на 26,5% (+ 1461 млрд грн), у валютному еквіваленті на 14,3% (+$20,7 млрд).

Накопичувальні пенсії в Україні: В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять

Законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні планують ухвалити у 2025 році, а розпочати перші накопичення — у 2026 році.

ЄС, Данія та Литва створили Фонд підтримки інтеграції України до ЄС з бюджетом 14 мільйонів євро

ЄС, Данія та Литва запустили програму «Ukraine2EU — Фонд підтримки інтеграції України до ЄС». Її загальний бюджет, сформований фундаторами, складе 14 млн євро. Програма сприятиме управлінню та координації процесів вступу до ЄС, гармонізації українського законодавства з європейським, розширенню доступу до експертизи в галузі права ЄС, підтримуватиме та зміцнюватиме потенціал ключових українських інституцій, задіяних у процесі євроінтеграції, а також забезпечуватиме інформування громадськості про процес приєднання України до Об'єднання.