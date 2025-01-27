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27 січня 2025, 13:23

ЄС, Данія та Литва створили Фонд підтримки інтеграції України до ЄС з бюджетом 14 мільйонів євро

ЄС,Данія та Литва запустили програму «Ukraine2EU — Фонд підтримки інтеграції України до ЄС». Її загальний бюджет, сформований фундаторами, складе 14 млн євро. Про це написав в телеграм-каналі голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

ЄС, Данія та Литва запустили програму «Ukraine2EU — Фонд підтримки інтеграції України до ЄС».

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Що відомо

Програма сприятиме управлінню та координації процесів вступу до ЄС, гармонізації українського законодавства з європейським, розширенню доступу до експертизи в галузі права ЄС, підтримуватиме та зміцнюватиме потенціал ключових українських інституцій, задіяних у процесі євроінтеграції, а також забезпечуватиме інформування громадськості про процес приєднання України до Об'єднання.

Програма, яка буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency), розрахована на 2025−2027 роки.

«Розраховуємо відкрити перші кластери переговорної рамки вже у найближчі місяці, а у другій половині 2025 році, під час головування Данії в Європейському Союзу, яка підкреслила, що розширення ЄС буде пріоритетом її президенства, плануємо зробити ще більше у цьому напрямі», — написав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
27 січня 2025, 13:34
#
Очікую на ще один коментар фінансового генія зі Швейцарії про марне витрачання українських грошей.
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