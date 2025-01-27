ЄС, Данія та Литва створили Фонд підтримки інтеграції України до ЄС з бюджетом 14 мільйонів євро

ЄС, Данія та Литва запустили програму «Ukraine2EU — Фонд підтримки інтеграції України до ЄС». Її загальний бюджет, сформований фундаторами, складе 14 млн євро . Про це написав в телеграм-каналі голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Програма сприятиме управлінню та координації процесів вступу до ЄС, гармонізації українського законодавства з європейським, розширенню доступу до експертизи в галузі права ЄС, підтримуватиме та зміцнюватиме потенціал ключових українських інституцій, задіяних у процесі євроінтеграції, а також забезпечуватиме інформування громадськості про процес приєднання України до Об'єднання.

Програма, яка буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency), розрахована на 2025−2027 роки.

«Розраховуємо відкрити перші кластери переговорної рамки вже у найближчі місяці, а у другій половині 2025 році, під час головування Данії в Європейському Союзу, яка підкреслила, що розширення ЄС буде пріоритетом її президенства, плануємо зробити ще більше у цьому напрямі», — написав Гетманцев.