«Накопичувальні пенсії в Україні: В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять»

Законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні планують ухвалити у 2025 році, а розпочати перші накопичення — у 2026 році. Про це повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович під час пресконференції.

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Що відомо

Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже розроблений Кабінетом міністрів.

«Ми вже провели перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри з Міністерством фінансів. Я переконана, що у межах найближчих місяців він буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили законодавчу базу у цьому році і розпочали технічну підготовку», — наголосила Жолнович.

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За її словами, зараз триває робота над тим, щоб накопичувальна пенсійна система не була невигідною, адже частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати.

Щоб зменшити витрати на адміністрування, за словами міністерки, потрібно розробити якісні ІТ-сервіси.

Таким чином, у 2025 році планують запровадити законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи, розробити ІТ-систему та пропрацювати економний та ефективний концепт Державного накопичувального фонду, а перші накопичення можуть розпочати у 2026 році.

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