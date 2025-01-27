«Накопичувальні пенсії в Україні: В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2025, 16:01

Накопичувальні пенсії в Україні: В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять

Законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні планують ухвалити у 2025 році, а розпочати перші накопичення — у 2026 році. Про це повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович під час пресконференції.

Законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні планують ухвалити у 2025 році, а розпочати перші накопичення — у 2026 році.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже розроблений Кабінетом міністрів.

«Ми вже провели перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри з Міністерством фінансів. Я переконана, що у межах найближчих місяців він буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили законодавчу базу у цьому році і розпочали технічну підготовку», — наголосила Жолнович.

Читайте також: В Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальні пенсії

За її словами, зараз триває робота над тим, щоб накопичувальна пенсійна система не була невигідною, адже частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати.

Щоб зменшити витрати на адміністрування, за словами міністерки, потрібно розробити якісні ІТ-сервіси.

Таким чином, у 2025 році планують запровадити законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи, розробити ІТ-систему та пропрацювати економний та ефективний концепт Державного накопичувального фонду, а перші накопичення можуть розпочати у 2026 році.

Читайте: Чому «накопичувальну пенсію» не варто впроваджувати зараз

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Я_ __
Я_ __
27 січня 2025, 16:35
#
«Накопичувальні пенсії в Україні: В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять»

І на кого ця параша розрахована? Молодь швидше розбереться з особистими фінансами і самостійно продумає своє майбутнє інвестуючи.

Всі ці пенсійні фонди, накопичувальні пенсії - це параша, вижити на пенсію в Україні неможливо, то вони думають, що хтось розраховує на пенсію?) Замсоцполітики Дар’я Марчак не так давно розповідала, що молоді не варто розраховувати на пенсію в Україні і треба відкладати та інвестувати кошти, їй звісно зручно про це розповідати, особливо якщо відкрити її декларацію)
+
0
bosyak
bosyak
27 січня 2025, 17:04
#
«Щоб зменшити витрати на адміністрування, за словами міністерки, потрібно розробити якісні ІТ-сервіси» — якщо можна зменшити витрати на адміністрування, то може і взагалі прибрати адміністрування, бо це ж не державні кошти. Тоді нахіба оці всі танці?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 03825096 и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами