Перші укази Трампа: як вони вплинуть на США, Україну та світ
Інавгурація Трампа, перші укази президента США, ставка НБУ: головне за тиждень
Відразу після інавгурації новий Президент США Дональд Трамп озброївся ручкою та взявся підписувати свої перші укази. Ще заздалегідь він пообіцяв, що «стане диктатором на один день», щоб запровадити необхідні, на його думку, зміни. Наразі підписані Трампом документи займають на сайті Білого Дому пять сторінок. «Мінфін» проаналізував наслідки цих рішень.
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
Рівень офіційного безробіття впав до історичного мінімуму
Рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
Біткоїн оновив історичний максимум
Зранку 20 січня біткоїн оновив історичний максимум. Ціна досягла позначки $109 тис. Про це свідчать дані торгів на TradingWiev. Після цього котирування відскочила до $107 тис. Капіталізація криптовалюти сягнула $2,14 трильйона.
Коментарі - 1
«Завершити війну за 24 години»… :)»
Указ № 2
«Відмовитись від китайських товарів, які разів в 5 дешевші ніж америкнські»
Указ №3
«Видворити всіх нелегалів які прибирають вулиці і туалети за 2000$, і найти американців які це готові робити за такі ж гроші.»
Указ №4
«Колонізувати Марс, і імпортувати звідти дешеву робочу вилу що розбулує америку»
:)