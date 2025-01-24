Інавгурація Трампа, перші укази президента США, ставка НБУ: головне за тиждень

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24 січня 2025, 20:00

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
24 січня 2025, 20:24
#
Указа № 1:
«Завершити війну за 24 години»… :)»
Указ № 2
«Відмовитись від китайських товарів, які разів в 5 дешевші ніж америкнські»
Указ №3
«Видворити всіх нелегалів які прибирають вулиці і туалети за 2000$, і найти американців які це готові робити за такі ж гроші.»
Указ №4
«Колонізувати Марс, і імпортувати звідти дешеву робочу вилу що розбулує америку»
:)
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