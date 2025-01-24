Інавгурація Трампа, перші укази президента США, ставка НБУ: головне за тиждень

Відразу після інавгурації новий Президент США Дональд Трамп озброївся ручкою та взявся підписувати свої перші укази. Ще заздалегідь він пообіцяв, що «стане диктатором на один день», щоб запровадити необхідні, на його думку, зміни. Наразі підписані Трампом документи займають на сайті Білого Дому пять сторінок. «Мінфін» проаналізував наслідки цих рішень.

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